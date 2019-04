Vuelve a casa con sed de revancha

18/04/2019 -

Olímpico intentará saciar su sed de revancha esta noche, cuando enfrente al poderoso San Lorenzo, que llegará con todos sus pergaminos: bicampeón de la Liga Nacional y actual monarca de la Liga de las Américas. El sábado pasado, el conjunto bandeño sufrió la derrota más abultada de la competencia, al perder frente al “Ciclón” por 102 a 74, en el Polideportivo Roberto Pando de Boedo.

Esa noche, Olímpico dio demasiadas ventajas en defensa y permitió que el rival definiera el juego con gran antelación. El entrenador Adrián Capelli necesitará de la totalidad del plantel para poder defender con intensidad durante todo el partido. Sin embargo, la presencia de Jonatan Machuca está en duda, ya que el capitán tiene una lesión que lo dejó margen del partido ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, en el que Olímpico terminó perdiendo (78 a 69) en el Socios Fundadores.

Si no puede jugar el base armador cordobés tendrán un mayor protagonismo Juan Pablo Figueroa y Facundo Vázquez, a quien no le pesó la responsabilidad cada vez que fue incluido en cancha. También será importante contar con los cuatro internos (Basualdo, Massey, Santos y Diez), ya que el rival tiene jugadores de enorme jerarquía en la pintura. Esta noche también jugarán: 21.30, Atenas vs. Libertad de Sunchales y San Martín vs. Ferro.

Venta de entradas

Hoy, en horario matutino, comenzará la venta de entradas por la oficina de socios, mientras que por la tarde el expendio se realizará por boletería de calle Chacabuco. Los valores son los siguientes: tribuna, $ 100; platea, $ 300 (socios, $ 200); seguro para menores, $ 50.l