En Laprida se jugará la cuarta fecha de la Liga Departamental

CHOYA, Choya (C) Mañana se disputará en el estadio del Club Atlético Laprida el cuarto capítulo del torneo que organiza la Liga Departamental de Fútbol de Choya. El primer juego será desde las 10. Se recuerda que de esta competencia forman parte representantes de varias localidades de la zona.

El programa será el siguiente: Los Galgos vs Los Leones: Club El Norte vs Atlético Laprida; Los Power vs Arsenal Fútbol club; Atlético Choya vs Atlético Villa La Punta; Juventud de Estación La Punta vs Los Carboneros y a última hora se enfrentarán Santa Rita vs Banda Verde de Choya.

El campeonato tiene en lo más alto de las posiciones a Los Carboneros y Club Atlético Villa la Punta con siete unidades.