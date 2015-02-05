Comenzó el "2º Encuentro Nacional de Música de Mujeres"
Se realiza en el Forum, hasta el domingo 21.
Por El Liberal
Hoy 12:42 -
Con una conferencia de la cantora correntina Teresa Parodi, empezó en el Forum el "2º Encuentro Nacional de Música de Mujeres" que se extenderá hasta este domingo 21.
Durante los tres días se realizaran diversas actividades como talleres, conferencias, mesas debate, proyección de documentales, presentación de libros, conciertos y festival feminista.
TALLERES 15 a 18 / FORUM
▪LILIAN SABA: “TALLER DE ENSAMBLE”
▪LAURA CHAKER: “EL CANTO Y LA IDENTIDAD VOCAL” ABORDAJE INTEGRAL, FUNCIONAL Y CONSCIENTE DE LA VOZ/CUERPO COMO INSTRUMENTO.
▪ANALIA BOSQUE: “TALLER DE COMPOSICIÓN A TRAVÉS DE LA PALABRA”
▪VIVIANA PARODY: “CLAVES DEL PENSAMIENTO FEMINISTA. GENEALOGÍAS Y CONTEMPORANEIDADES”.
PRESENTACIÓN DE LIBROS
18 a 19:30 hs LUCÍA ZAGHIS, PAMELA MERCHAN, DANIELA MEDRANO: “MUJERES MÚSICAS VOL I, II, III. SONAR, CÓRDOBA”
VIVIANA PARODY, CAROLINA HAICK Y CECILIA NAZAR: “SONES PARA ABRIR SUS CIELOS. MUJERES MÚSICAS DEL NOA EN MOVIMIENTO”
DOCUMENTAL 19:30 a 20:15 hs / FORUM
VIVIANA POZZEBÓN Y KAROL ZINGALI: “TAMBORERAS MUJERES AL TAMBOR / WOMEN TO THE DRUM”
CONCIERTOS 21 hs / EXPLANADA DEL HCD
TERESA PARODI * GABRIELA RODRIGUEZ * CATALINA RAYBAUD * LAS NINFAS
SÁBADO 20 DE ABRIL
TALLERES 9 a 12 hs
▪KAROL ZINGALI: ”HERRAMIENTAS PARA POTENCIAR TU PROYECTO MUSICAL CON RECURSOS DE PROMOCIÓN, FINANCIAMIENTO, AUDIOVISUALES Y PUBLICIDAD” CASA ARGAÑARAZ ALCORTA
▪LILIAN SABA: “TALLER DE ENSAMBLE 2” / AUDITORIUM DEL MINIS. DE EDUC.
▪MARIANA BARAJ: “TALLER DE CANTO Y PERCUSIÓN” / AUDIT. DEL HCD
▪SOEMA MONTENEGRO: “CANTA MUJER RESONANTE. TALLER PARA LA VOZ, CUERPO Y EMOCIONALIDAD FEMENINA” / VIEJA ESTACIÓN
▪CARLA BELÉN GÓMEZ: “TALLER DE SONIDO EN VIVO (RMS)” / CASA CASTRO
MESA DEBATE 12 a 13:30 hs
▪CLARA CANTORE, DANIELA MEDRANO Y PAULA RIVERA: “MÚSICAS AUTOGESTIVAS” AUDITORIUM DEL MINIS. DE EDUC.
TALLERES 15 a 18 hs
▪CHACHA DE LEON: “RITMOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”(PERCUSIÓN) / AUDIT. DEL HCD
▪KARINA MICHELETTO: “LA MÚSICA TAMBIÉN SE COMUNICA. ESTRATEGIAS DE PRENSA Y DIFUSIÓN EN EL TRABAJO ARTÍSTICO INDEPENDIENTE ” / AUDITORIUM DEL MINIS. DE EDUC.
▪CRISTINA PEREZ: “CANTO CON TAMBOR” / VIEJA ESTACIÓN
▪DAFNE USORACH: “CANCIONES CON LOOP” / CASA CASTRO
MESA DEBATE18 hs. a 19:30 hs
▪CELSA MEL GOWLAND, PAULA RIVERA, MARISA VÁSQUEZ Y CARLA BELÉN GÓMEZ (RMS): “LEY DE CUPO FEMENINO Y ACCESO DE ARTISTAS MUJERES A LOS ESCENARIOS” AUDITORIUM DEL MINIS. DE EDUC.
DOMINGO 21 DE ABRIL
TALLERES 9 a 12 hs
▪JOSEFINA DI BERT: “TALLER DE PERCUSIÓN Y VOZ” / AUDIT. DEL HCD
▪TERESITA PEREYRA: “TALLER VIVENCIAL DE BIOMÚSICA. LAS RELACIONES QUE EXISTEN ENTRE LA MÚSICA, LA ENERGÍA Y EL CUERPO” / VIEJA ESTACIÓN
▪GUADALUPE SUAREZ: “CANTO COMUNITARIO FEMENINO: HERRAMIENTAS PARA LA PREPARACIÓN DE UN CORO FEMENINO” / AUDITORIUM DEL MINIS. DE EDUC.
MESA DEBATE 12 a 13:30
▪GABRIELA RODRIGUEZ, CHACHA DE LEÓN Y PAULA RIVERA: “MUJERES EN TRAMA”. TRABAJO COLABORATIVO ENTRE MUJERES. TESTIMONIOS Y EXPERIENCIAS /AUDITORIUM DEL MINIS. DE EDUC.
FESTIVAL FEMINISTA
15 hs. a 01 hs / JARDINES DE PLAZA AÑORANZAS
▪MUJERTROVA * DAFNE USORACH * TIPAS * CIELO DUARTE * LAS MULLIERIS * LAS HISTÉRICAS * ANATEMA * CRISTINA PAREDES * NANCY PEDRO * BELEN PARMA * CRISTINA PEREZ * TROTULAS * EVELINA SANZO * LAS MUSICLETAS * LUCRE ORTIZ * VALERIA CINI * JAZMÍN LÓPEZ * LAS CUARENTA * PAULA SUAREZ * CCI KIU.