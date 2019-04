Estrenarán en Cannes un documental sobre Maradona

20/04/2019 - El documental “Diego Maradona”, dirigido por el célebre guionista y director británico de ascendencia india, Asif Kapadia, se presentará en el Festival Internacional de Cine de Cannes fuera de competencia, según informó oficialmente la productora Altitude film.



Para el filme, Kapadia, que ganó el Oscar en 2016 por un documental sobre la cantante británica Amy Winehouse, accedió a más de 500 horas de material de archivo inédito de Maradona, quien autorizó la realización de esta producción.



Kapadia y su equipo consiguieron alrededor de 500 horas de imágenes inéditas que se habrían capturado en los ‘80 y quedaron almacenadas en un archivo de Nápoles.



“Nos las arreglamos para ponerlas en nuestras manos, las miramos y pensamos, ‘es un tipo realmente interesante y su viaje es increíble’. Tiene algo especial, no sólo como deportista, su origen, lo que ha logrado, sino también toda la oscuridad que hubo en su vida y que lo rodea”, explicó.



Kapadia consiguió tres entrevistas con Diego Maradona para este proyecto y una de las claves fue su trabajo anterior sobre el piloto brasileño Ayrton Senna (2010).



“A él le gustaba Senna y ésa fue una de las razones por las que pudimos atravesar esa puerta para entrevistarlo”, confesó el director británico de ascendencia india.



Otras miradas



La vida del astro futbolístico argentino ya fue epicentro de un documental “Maradona” dirigido por el serbio Emir Kusturica, “Amando a Maradona” a cargo de Javier Vázquez, “Maradona: los años felices” por Informe Robinson; “He visto a Maradona” del italiano Gianni Ubaldo Canale y “Maradona: La Mano de Dios”, de Marco Rissi.



El Festival Internacional de Cine Cannes 2019 se realizará del 4 al 25 de mayo y contará con las películas, actores y directores más importantes del mundo.



Elogios para el “10”



En una entrevista reflotada por Cine Argentina, el director se deshízo de elogios con Diego Armando Maradona. “Tiene algo especial, no sólo como deportista, su origen, lo que ha logrado, sino también toda la oscuridad que hubo en su vida y que lo rodea”, resaltó Kapadia.



“Siempre ha sido un luchador de la calle, y supongo que ése es el atractivo. Senna murió joven, Amy también, y Diego sigue. No lo pueden hacer caer. Cuando lo golpean, se recupera. Sigue luchando”.