Horacio Banegas: “Hay una crisis en el país que no escapa a nadie"

20/04/2019 - Horacio Banegas anunció a través de las redes sociales la suspensión del espectáculo que estaba programado para el viernes 3 de mayo, teniendo en cuenta “la situación económica de todos” que se verifica en el bajo porcentaje de entradas vendidas.



“Me comunico con ustedes para informarles que tuvimos que suspender la función en el Teatro Ópera. Con la producción general lo analizamos y debido a la situación económica de todos, lo mejor fue suspender”, dijo en un video publicado en su cuenta de Facebook.



El autor de “Mi origen y mi lugar” indicó que “la realidad marca que tenemos un 10% de entradas vendidas y los costos en un Teatro como éste, no están al alcance nuestro”.



“Les agradezco profundamente el esfuerzo y el acompañamiento de todos. Soñamos con esta función, pero será en otro momento”, dijo, para luego cerrar con deseos de “Felices Pascuas” a todos.



En tanto, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, amplió las razones de la suspensión y no descartó que este soñado concierto se realice en septiembre u octubre próximos. Mientras tanto, continúa realizando presentaciones y apostando a la autogestión, una marca registrada del autor de “Mensaje de chacarera”.



Banegas explicó a EL LIBERAL que esta actuación estaba enmarcada en el ciclo musical “Buenos Aires otoño 19”, que se desarrollará en el Ópera entre mayo y junio con la participación de reconocidos cantantes argentinos de distintos rubros. En el segmento correspondiente al folclore le tocó a él.



Banegas remarcó acerca de los motivos que lo llevaron a ser directo en la explicación sobre la suspensión del concierto.



“Soy honesto con mi profesión y con la música. Me parecía que debía hablarles como siempre, directo con el corazón, porque no merece la gente que yo me calle. Este es un show que se suspende y la gente siempre ha estado conmigo, siempre me ha acompañado en otros momentos difíciles”, destacó.



Y, sin ningún rodeo, enfatizó: “Nunca me he considerado un artista intocable, soy un desprendimiento del pueblo. Por lo tanto, la gente, los que apoyan nuestra música, merecían que les hable directamente. La mayoría de los artistas no harían el mensaje diciendo que no se han vendido entradas porque eso atenta contra su carrera. A mí me parece que la gente merece una explicación correcta, directa y respetuosa”.



El músico consignó que él, desde hace siete años, hace producciones en Buenos Aires y que conoce como “se mueve la gente. Pero, la producción de este evento se maneja con entradas anticipadas. Hay un porcentaje de entradas que ellos consideran que se debe vender. Esa es la mecánica del teatro”.



El autor de “Huayno de mi infancia”, destacó el público fiel que tiene. “Yo que soy del rubro folclore, y folclore santiagueño. Tenemos un público que es como el que va a la cancha de fútbol a ver un partido; o sea, no compra entradas anticipadas. Va directamente y compra en boletería”.



“A la fecha en que decidimos cancelar el show había un porcentaje que no cubre las expectativas, ni en proyección, para una sala tan grande y los costos de producción son altísimos. La producción me ha designado a mí el show. Entonces, me parecía que no era correcto porque entiendo que el público nuestro es, la mayoría, provincianos trabajadores, todos laburantes”, remarcó el autor de “Santiago es pueblo que canta”. “Es gente que hace un esfuerzo supremo para ver un show. Eso ya lo sabemos y es por eso que le tengo tanto respeto, amor y cariño inmenso a la gente que hace siempre un esfuerzo para vernos. Pero en esta ocasión no me podía exponer ni exponer a nadie a seguir sosteniendo el show. Así que decidí bajarlo porque no son momentos. Hay una crisis en el país que no escapa a nadie y afecta a la gente que trabaja y más al público nuestro que es provinciano, en su mayoría del conurbano bonaerense”, indicó.



“Hay muchas situaciones, en un contexto que nosotros analizamos, en el que se les hace imposible comprar una entrada. A pesar de que de todo el país nos mandaban mensajes, hay gente que ha comprado pasaje en avión con hotel. En la estadística real del teatro eso no existe. Por eso decidimos levantarlo, porque no era apropiado para nosotros, en este momento, hacerlo”, destacó el autor de “Sueño de amor”.