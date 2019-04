20/04/2019 -

Horacio Banegas, en su diálogo con EL LIBERAL, refirió también cómo encarará en el futuro sus shows.



¿Situaciones como la vivida hacen repensar a la hora de armar un show en Buenos Aires, de ahora en adelante?

Hoy nos hemos convertido todos en productores. Ocurre en Santiago, en todos los ámbitos que se hacen. Hoy (por anoche) están Orellana Lucca en Kalú y lo producen ellos. Todos los artistas están produciendo sus espectáculos. Eso es lo que, lamentablemente, la industria profesional de la música ha llegado. Después, hay casos de excepción con un público diferente al nuestro y con otra disponibilidad económica. Los artistas que participarán del ciclo “Buenos Aires otoño 19”, que son Baglietto, Vitale y otros de renombre, también tienen un segmento de gente que no depende si va a tener o no plata para ese fin de semana. Lo compra con tarjeta directamente, pero es un público que no tiene acceso al nuestro. No es el mismo. Entonces, la diferencia está marcada ahí.