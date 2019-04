Delirantes cortos de un argentino en Cartoon Network

20/04/2019 - El animador, ilustrador y diseñador gráfico argentino Alexis Moyano es el creador de “Miau”, el especial de delirantes cortos animados sobre gatos que cruzan su sensibilidad para el humor absurdo clásico con el lenguaje viral de internet que estrenará por Cartoon Network, hoy a las 19.45.



“No deja de parecerme loco que un nene de México del que no tengo mucha idea cuáles son sus intereses entienda el chiste y entre en sintonía”, dijo Moyano a Télam, en referencia a que se trata ya de su segundo trabajo para la señal infantil luego de que en octubre último presentara con gran repercusión “Guau”; en aquella oportunidad con una serie de cortos sobre perros.



Gatos que se pelean por el traje elegido para una fiesta de disfraces, que tocan el piano o que cocinan en televisión son algunos de los hilarantes cortos que componen el especial de 11 minutos, intercalados por escenas “live action” también dobladas por el animador, que estará disponible además en las redes sociales del canal del grupo Turner.



Moyano era ya muy conocido en el circuito web por un público más adulto a través de las creaciones para Muy Liebre, para su canal de YouTube, sin embargo la convocatoria de Cartoom superó toda expectativa.



“Siempre supuse que como era Cartoon iba a tener una llegada interesante, pero la verdad que superó todas las expectativas que tenía. Ahora que ya pasaron cinco o seis meses me siguen llegando comentarios”, afirmó sorprendido Moyano sobre su primer trabajo.



Y agregó: “Fue parte del desafío apuntar a otros públicos, en edad y de otros países. Creo que debe haber mucho del factor sorpresa, de lo simpático; así como muchas veces acá se adoptan los modismos mexicanos por el doblaje neutro, supongo que debe haber algo de la tonada argentina, del lunfardo, que le debe sumar una nueva capa al humor que tienen los capítulos”.



Acerca de su fascinación por el humor absurdo reveló: “Me gusta mucho. De lo más moderno, del humor que surgió ahora con internet, como los memes y los gifs. Esos videos cortitos que te dejan pensando ‘no entendí lo que acabo de ver’. También los clásicos como toda la animación de los 90 que también fue bastante rupturista, con el absurdo y temáticas un poco más jugadas. Me gusta lo que busque expandir un poco los límites”.