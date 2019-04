Hoy, Jorge Rial y su novia Romina Pereiro serán marido y mujer

20/04/2019 - A horas de que el conductor del programa televisivo “Intrusos“, Jorge Rial, y su novia, la nutricionista Romina Pereiro den el sí, compartieron un curioso video a través de Instagram Stories para echar luz sobre algunas versiones que circularon en torno a su casamiento, el cual se realizará.



“Los invitados son amigos y familiares, gente que queremos mucho. Nadie se ofendió por no ser invitado; todos entendieron perfecto que queríamos hacer algo chiquito e íntimo para compartir con todos. Todos están invitados con parejas”, se la escucha decir a Romina, desmintiendo supuestos enojos de famosos que habrían sido participados para la boda, pero sin sus respectivas parejas.



Y Rial acotó: “Sí, son familiares, amigos, amigos de nuestras hijas, todos con parejas. Van a estar todos los que estuvieron con nosotros en estos casi dos años”.



Por otra parte, Romina se apuró en señalar que contrariamente a lo que se estuvo rumoreando, su novio no vio aún el vestido que ella usará para la ceremonia. “Y otra cosa, el novio no vio el vestido. ¡De ninguna manera vio el vestido!”, remarcó.



La pareja contrató a la empresa Plan B, a cargo de Claudia Villafañe, para que se encargue de todos los detalles del festejo.