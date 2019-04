Leo Dan tiene su “estrella maya”

20/04/2019 - Leo Dan, el cantautor argentino que creó éxitos románticos con los que abuelos de ahora se enamoraron en sus años mozos, fue “inmortalizado” con una estrella maya en el Paseo de la Fama de Plaza México, en Lynwood, California (EE.UU.).



“La estrella para mí es una bendición”, dijo a Efe Leopoldo Dante Tévez, de 77 años, conocido como Leo Dan.



“Es una muestra del cariño de la gente que me inspira y me motiva para que yo pueda seguir haciendo siempre cosas lindas”, declaró el artista.



Rebeca Fausto, representante de Plaza México, junto a Juan Encizo, presidente de la Asociación de Comerciantes de ese centro comercial con espíritu pueblerino, entregaron la estrella al argentino en una conferencia de prensa.



A diferencia del lucero del Paseo de la Fama de Hollywood, la estrella de Plaza México es un jeroglífico maya sobre un destello en el cielo.



Verdadera leyenda de la canción latinoamericana, Leo Dan recibió además un certificado de reconocimiento de la junta de concejales de Lynwood por interpretar con “maestría” la canción ranchera.



“Es importante para mí decir que a México lo amo, lo quiero tanto que me siento mexicano de corazón”, indicó el artista, acompañado de sus hijos Mariana y Nicolás.



El cantante nacido en 1942 en Villa Atamisqui, un pequeño pueblo de la provincia argentina de Santiago del Estero, desde 1970 popularizó baladas con mariachi como “Esa pared”, “El radio está tocando tu canción”, “Cuando un amor se va”, “Con nadie me compares” y “Mi última serenata”.



Reconocido desde la década de 1960 por otros ritmos como baladas románticas y tangos, Leo Dan lanzó más de 70 álbumes con cientos de composiciones de su autoría.



“Una de mis canciones que se ha puesto de moda de nuevo es ‘Te he prometido’(1969)”, apuntó Leo Dan. “Fue gracias al director de cine Alfonso Cuarón, que la incluyó en la banda sonora de la película ‘Roma’”, contó el cantautor sobre el filme ganador de tres Premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias cinematográficas de Hollywood este año.