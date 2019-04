CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de abril de 2019

20/04/2019 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. LOS SUPERCAMPEONES

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 FINDE EN NICK

17.45 KALLY’S MASHUP

18.30 LOS SIMPSONS

19.15 CINE. EL VIAJE FANTÁSTICO DE ROBBIE Y TOBBIE

21.00 CASADOS CON HIJOS

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH. PODEMOS HABLAR

00.30 LA CULPA ES DE COLÓN, EDICIÓN MUJERES

01.30 CIERRE DE TRANSMISION





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO SELFIE





TV PÚBLICA

14.00 ESCÁNDALO EN FAMILIA

15.30 ENCUENTRO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 BIBLIÓMANOS

20.00 DOCUMENTALES





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES

22.00 CINE ARGENTINO





EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 BÁSQUET FEMENINO: HURACÁN VS. DEFENSORES DEL SUD

16.00 DE A DOS

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 RECORDANDO

21.30 TICKET AL SHOW

22.30 ESPECIAL IRON SPORT





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS SEGUNDA EDICIÓN

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

08.50 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

09.10 EL IMPERIO DEL SOL

12.11 EL VERANO DE SUS VIDAS

14.23 BATMAN VS. DOS CARAS

15.42 JUEGO DE TRAICIONES

17.50 EL INFILTRADO

19.55 RÁPIDO Y FURIOSO, RETO TOKIO

22.00 EL INFILTRADO

TCM

08.50 LOST - T. 5 - EP. 14 - THE VARIABLE

09.34 LOST - T. 5 - EP. 15 - FOLLOW THE

LEADER

10.19 CASADOS CON HIJOS - T. 1 - EP. 10 - AL

SE VA DE LA CASA

10.44 CASADOS CON HIJOS - T. 1 - EP. 11 -

PESADILLA EN LA CALLE AL

11.08 CASADOS CON HIJOS - T. 1 - EP. 12 -

WHERE’S THE BOSS?

11.33 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 19 - YOUR FEETS

TOO BIG

11.56 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 20 - WHERE’S

THE PEARLS?

12.21 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 21

12.44 LOST - T. 5 - EP. 12 - DEAD IS DEAD

13.28 LOST - T. 5 - EP. 13 - SOME LIKE IT

HOTH

14.12 CASADOS CON HIJOS - T. 1 - EP. 10 - AL

SE VA DE LA CASA

14.37 CASADOS CON HIJOS - T. 1 - EP. 11 -

PESADILLA EN LA CALLE AL

15.02 CASADOS CON HIJOS - T. 1 - EP. 12 -

WHERE’S THE BOSS?

15.27 CASADOS CON HIJOS - T. 1 - EP. 13 -

JOHNNY SE DESPIDE

15.52 ANALÍZAME

17.35 EL SOLTERO MÁS CODICIADO

19.32 UN ROMANCE PELIGROSO

22.00 EL GUARDAESPALDAS

TNT

07.15 RICKY RICÓN

08.56 EN EL BOSQUE

11.08 AVIONES

12.42 TOY STORY 2

14.28 ME CASÉ CON UN BOLUDO

16.25 TOY STORY

17.56 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

20.06 6 GRANDES HÉROES

22.00 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

SPACE

06.59 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES

08.33 AL-TOO-BI. RITEON TOO BEISEU

10.08 FURIA DE TITANES

11.54 FURIA DE TITANES 2

13.33 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

15.14 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN

ANDRÉS

17.13 GIGANTES DE ACERO

19.28 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

22.00 ANNABELLE

23.51 EL CONJURO 2

CINECANAL

11.20 HOTEL TRANSYLVANIA

12.55 NOCHE EN EL MUSEO. EL SECRETO

DEL FARAÓN

14.40 NADA ES LO QUE PARECE 2

16.55 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO

CABALLERO

19.32 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO

22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

BELLAS ALAS

(Belgrano (S) Nº 1807)

HOY A LAS 23, ACTUACIÓN DE

DEL ESTERO. INVITADA: ANTONELLA

CARMONA.

CAYOCOCO

(Autopista Juan Perón)

HOY A LAS 23, LA SAGRADA MUSIQUERA.

ESTARÁN TRIBU MAEMBÓ

MAMA, CAMALEÓNICAS,

PAULA SUÁREZ, Y GACHY ROCHA.

CASA DEL FOLCLORISTA

(Parque Aguirre)

HOY “PEÑA DE LOS PUEBLOS” CON

LA INSTRUMENTAL SALAMANQUERA.

INVITADOS: CHINGOLO SUÁREZ,

LUCAS CÁCERES Y LA TELÚRICA

SANTIAGUEÑA.

CASA DEL BICENTENARIO

(Olaechea y Mendoza)

MAÑANA A LAS 18, RECITALES

DE SADAIC CON RAMÓN VILLARREAL

Y SU TRÍO SAUCE SOLO Y

KALAMA TROPICAL.

TEATRO 25 DE MAYO

(Avellaneda 376)

+ MAÑANA A LAS 21, EL MUSEO DE

ARTE SACRO SAN FRANCISCO Y LA

ACADEMIA PERFUME DE CARNAVAL

PRESENTARÁN “¡ÉL VIVE! PASIÓN

Y RESURRECCIÓN”. EL VALOR

DE LA ENTRADA: UN ALIMENTO NO

PERECEDERO.

COSTA MADERO

(Parque Aguirre)

*VIERNES 26, RECITAL DE CLAUDIO

ACOSTA.





CINES

SUNSTAR

SHAZAM (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

20-21/04 -14:20 hs (Cast) 17:00 hs

(Subt)

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 24/04 19:30 (Cast)

4X4 (2D) THRILLER (+ 13 AÑOS)

20/04 22:30 (Cast) 00:30 (Cast)

LA MALDICIÓN DE LA

LLORONA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

20/04 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 21:50 (Subt) 00:10 (Subt)

DUMBO (2D) AVENTURA (ATP)

20-21/04 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

19:50 (Cast)

AFTER: AQUÍ COMIENZA

TODO (2D)

ROMANCE (+ 13 AÑOS)

20/04 22:10 (Subt) 00:20 (Subt)

PARQUE MÁGICO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

20-21/04 14:30 (Cast) 16:20 (Cast)

18:10 (Cast) 20:00 (Cast)

CEMENTERIO DE

ANIMALES (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

20/04 21:50 (Subt) 00:15 (Subt)

LA MALDICIÓN DE LA

LLORONA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

20/04 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

20:00 (Cast) 22:20 (Subt) 00:30

(Subt)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

25/04 00:10 (Subt)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

25/04 00:01 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

DUMBO ATP

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:50

CEMENTERIO DE

ANIMALES APTO 16 años

CASTELLANO 2D 22:40 (excepto

miércoles 24)

SUBTIT. 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

CASTELLANO 2D 22:15 (solo

miércoles 24)

SHAZAM ATP CON RE SERVA

CASTELLANO 2D 17:00 - 22:20

(excepto miércoles 24)

SUBTIT. 2D 22:20 (SOLO JUEVES)

CASTELLANO 2D 16:40 - 21:25 (solo

miércoles 24)

PARQUE MÁGICO ATP

CASTELLANO 2D 20:00 (excepto

miércoles 24)

CASTELLANO 2D 19:25 (solo

miércoles 24)

LA MALDICIÓN DE LA

LLORANA APTO 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:10 - 20:20 -

22:30

SUBTIT. 2D 22:30 (SOLO JUEVES)