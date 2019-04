FÚNEBRES | 20 de abril de 2019

20/04/2019 -

- Ana González (La Banda)

- Victorio Fernández (Fernández)

- Alfredo Burgi (La Banda)

- Letizia Beatriz Moreno Maza

- Olga Beatriz Paz

- Angélica Carmen Gallelli

- Rogelio Hugo Gómez

- Lubov Kladko

- Gonzalo Benjamín Paz Rojas

- Rosa Esther Sevilán

- Gustavo Adolfo Carrizo

- Jovita del Valle Caro de Flint

- Gerardo Serrano

- Eucebio Butiler

- Ercilia Carmona (Colonia Simbolar)

- Delia Margartita Tovo

ACHÁVAL, DANIEL DARIO (q.e.p.d.) Falleció en Zarate (Bs.As) el 15/4/19|. Compañeras de la promoción 1955 de la Escuela Normal del Centenario participan con mucha tristeza el fallecimiento del hermano de nuestra compañera Noemí Achával de Domínguez y demás familiares, elevando oraciones en su memoria.

ANDRADA DE VÁZQUEZ, ELVA YOLANDA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. El Grupo Mama Antula de la Parroquia Santo Cristo, participan el fallecimiento de la hermana de su integrante Chiqui Villalba. Acompañándola en este momento de dolor. Elevan oraciones por su descanso eterno.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Magalí Sily, Polo Mackeprang, hijos y nietos; Mario Sily e hijos acompañan a sus queridos amigos Daniel y Ariel como también a su Sr. padre Gringo, demás hermanos, nietitos y a su hermana Negra, en su tristeza y dolor por irreparable pérdida. Ruegan por la paz de su alma y cristiana resignación de sus seres queridos. Amén.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Mofid, Vanessa y Sharlott participan con tristeza su fallecimiento. Rogamos por su descanso eterno.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Roberto Nuno, su esposa Estela Maris Castillo, sus hijos Roberto Merish, Viviana Marcela, Stella Maris y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia. Elevan una oracion en su memoria.

BUTILER, EUCEBIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Su esposa Isabel Luna, sus hijos Eusebio, Noemi, Norma, Clara, Roberto, Rosa, Ramon, Beatriz y Angel y Jorge. h.pol. nietos, bisnietos y demás famil. part. su fallec. Sus restos seran inhum, 11 hs cementerio Los Romano. Casa de duelo El Polear Dpto Banda.

CARO DE FLINT, JOVITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Sus hijos: Víctor, Julio, Omar, Guillermo, su hijo en en afecto: Diego part. su fallec. sus restos serán inhumados hoy a las 10,30 en el cement. La Piedad. C. de duelo: Quinquela Martín 855 B. Caceres. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARO DE FLINT, JOVITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Mamá Jova, te fuiste dejando un profundo dolor en nuestras vidas. Siempre te recordaremos y te llevaremos en nuestras memorias y corazones, te vamos a extrañar todos tus seres queridos. Sus hijos Víctor, Julio, Guillermo y Omar, sus hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Quinquela Martín 855 Bº Cáceres.

CARO DE FLINT, JOVITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Abuela querida, que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Su hijo Víctor Caro, su hija política Elena Minez, sus nietos Yaqui y Chiche, su nieta política Lorena, sus bisnietos Nico, Alejo, Gaby y Shirli participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARO DE FLINT, JOVITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Su amiga de la juventud Mirta Cárdenas y su hijo Guido Brizuela participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARO DE FLINT, JOVITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Martín Pereyra, Mario Navarrete, Mauro Paz, Jorge González, Gustavo Medina, Turco Hazam, Peco Navarrete, José Elías, Ramón Campos y demás compañeros de la Promoción 1994 de la Escuela de Comercio Prof. Antenor R. Ferreyra participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela del querido compañero y amigo Diego Flint. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, GUSTAVO ADELMO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/19|. Su esposa María Cristina Montenegro, sus hijos Sara, Gustavo, Mariano, Eugenia, Cecilia, Hugo, Alejandro, Juan Cruz, nietos, bisnietos part. su fallec. y sus restos fueron inhum. en elc ement. Parque de la Paz. Servicio Hamburgo Cia de Seguros ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CARRIZO, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/19|. Su hermana política Sara Graciela Montenegro, sus hijos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/19|. Su prima Dora Graciela Cousinet de Novasio, participa con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CARRIZO, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/19|. Su primo Oscar Horacio Avila y flia., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/19|. Su tía Hebe Regazzoni, sus primos Hebe Luz Avila, Blanca del Valle Avila y Elvio Nicolás Avila, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CARRIZO, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/19|. Sus primos Ana María Avila, Eduardo Levy y flia., Maria Cecilia Avila y Héctor Juárez, participan con door su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/19|. Sus primos Norma Avila, Mioguel Angel Carpio, sus hijos Miguel Angel, Monica Patricia, Graciela Carabajal, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/19|. Hermano que Dios te acompañe siempre. Tu única hermana Lidia Carrizo, cuñado Eduardo R. Biondi, sobrinos Eduardo, Fabian, Claudio, Diego, y Ezequiel, sobrinas politicas Esther, Adriana y Romina, sobrinos nietos Valentina, Giuliana, Alan, y Romina, acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Oraciones en su querida memoria.

CARRIZO, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/19|. Renato Montenegro, Maria Amelia Catalfamo de Montenegro e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CARRIZO, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/19|. Las almas de los justor veran a Dios". Amigas de su esposa Maria Cristina Montenegro; Rosa Marcela Eudal de Taboada, Elvi Eudal, Maria Juana Laitan, Norma Torrez Tejerizo, Pilar Torrez Tejerizo, Yolanda Tomez, Estrella Correa, Silvia Correa de Miranda y Sara Graciela Montenegro, acompañan en el dolor tan irreparable perdida.

CARRIZO, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/19|. Fany Páez Montenegro, José Scillia, y sus hijos Mariana y José Scillia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/19|. Dra. Mariana Scillia y Nicolás Rigourd, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Sus hijos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio El Descanso. SERV. REALIZADO POR ABRAHAM GUBAIRA S. R. L. PARA HAMBURGO S. A. CIA DE SEGUROS.

GALLELLI, ANGÉLICA CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Su hijo: José Agüero, su hija pol.: la Ramona Saavedra, nietos y bisnietos, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, ROGELIO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Su esposa Clara, su hija Paola, Nieta Clarita, Hijo político Juan Medina, hermanos, cuñados y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ, ROGELIO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Sus primos Amalia, Eduardo, Dany y Ramona Sayago Moya y familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan para su familia cristiana resignacion.

JUÁREZ, RITA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/19|. Sus hijos Claudia y Roberto, sus hermanos Zulma, Pablo, Dora, Nene, Luis, David, Omar y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados a las 9 en el cementerio La Piedad.

JUÁREZ, RITA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermana Sulma Monserrat Juárez, sobrinos Lita, Ramón, Kike, Graciela, Marcia y Marta Carrizo Juárez y respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KLADKO, LUBOV (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Vivirás eternamente en mi corazón. Su hija Maria Ana Kuresza, hijo politico Salvador Regaruso, nietos Carlitos y Ariel, nieta politica Gerardine Perez y bisnieta Canela Regatuso, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran sepultados hoy a las 8,30 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su querida memoria.

KLADKO, LUBOV (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Su hijo Miguel, Mari Barrera, tus nietos Diego, Vale y Nati con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

KLADKO, LUBOV (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Sus hijos Miguel, María Ana, hijos, nietos y demás familiares partic. su fallerc. Sus restos serñán inhum. 8.30 hs cementerio La Piedad. Casa de duelo P.L. Gallo 330 s.v. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

KLADKO, LUBOV (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Querida abuela Luba. Ahora ya serás un ángel mas con espíritu y gran corazón que latirá por todos nosotros desde lo alto lanzando destellos de amor. Junto a tu esposo Micaelo y a tu amada hija Olga Gladys. Su hijo político Juan José, sus nietos Fabián, Daniel y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

KLADKO, LUBOV (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Su nieto Carlos Regatuso, nieta politica Geraldine Perez y bisnieta Canela, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 8,30 en el cementerio La Piedad.

MEDINA DE TORRESSI, RITA VALERIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Acompañamos en el dolor a su esposo Ignacio Torresi. Rogamos oraciones en su memoria. Hijos de Santiago Aza.

MORENO MAZA, LETIZIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Su esposo Luis Roberto Desouza Capelo sus hnas. Elsa y Josefa Moreno su sobrina Sabrina Bordese sus hijos del corazon Alejandra, Facundo, Antonela y Britani Luquetti sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

PAZ, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Sus hijos Emanuel, Alexia, Guillermo, Melina, Veronica, nietas Irene, Josefina, Carmela, Faustina y demás familiares. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

PAZ, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Arq. Constantino Constantinidis, Alejandro Constantinidis, Elena Irene Martínez, sus hijos Alexia, Nicolás, Melina, Zoe y Sofía participan con profundo dolor la pérdida de un ser querido. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Nicolás Constantinidis, Alejandra Gómez Gallardo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Olguita. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ ROJAS, GONZALO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Sus padres: Gustavo y Norma, sus hnos: Yesica, Valeria, Mauro y Damián, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. La Piedad. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAZ ROJAS, GONZALO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Sus tías Lali., Adriana, Mercedes, Sonia, Elsa, Silvia, Marcela y Any y familias,, primos Nano, Carolina, Alejandra y German, Nicolas, Facundo y Rocio, Tomas, Tobias, Bautista y sobrinos nietos Ariel y Santiago participan la irreprable perdida de Gonzalo y acompañan a sus primos Gustavo y Norma y flia.

PAZ ROJAS, GONZALO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Santiago Riera, Daniela Ausar de Riera y sus hijos Santi y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios le de fortaleza, consuelo y resignación a sus padres y familia.

PAZ ROJAS, GONZALO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Los Milanesas, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestros queridos Amigos Verdu y Norma. Dios les de paz y resignación a toda la familia.

PAZ ROJAS, GONZALO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Legión de María de la capilla Inmaculado corazón de María del Barrio El Vinalar, participa el fallecimiento del hijo de su hna. legionaria Normita Rojas. Que la Virgen y Jesús misericordioso lo reciban en el cielo y que brille la luz que no tiene fin.

PAZ ROJAS, GONZALO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Personal del Colegio 2 de Abril, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este dificil momento.

Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrira las puertas del cielo para ellos." Gonzalo Paz Rojas sos lo que nunca vamos a olvidar. Tus tios, y Primos de Villa Atamisqui, participan con profundo dolor tu partida y ruegan oraciones en tu querida memoria.

Magdalena Purulla, sus hijas Flavia y Leisa Purulla, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA BONIFACIO, SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/19|. Su esposa Mercedes Sus hijos Veronica, Gustavo, Mario, Yolanda, Hugo, Sole, hijos políticos, Nietos, Hermanos.Cob. Norcen sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio de San Marcos. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SEVILÁN, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Su esposo Segundo Damian Suarez, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

SEVILÁN, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Su esposo Segundo Damián Suárez, y demás famil. partic. su fallec. Sus restos serán inhumados 11.30 hs cementerio La Piedad. Casa de duelo P.J. Gallo 330 s.v. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SEVILÁN, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Sus hermanos políticos Oscar, Alberto, Ines, Maria Cristina, Graciela y Aldo con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo para sus familiares.

SEVILÁN, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermano político Rolando y sus hijos Dito, Osvaldo, Mirna, Olga, Ariel, Pulin, Gabriela, Pichu, Caro y sobrinos politicos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SEVILÁN, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Querida tía Rosa uno no muere cuando desaparece fisicamente sino cuando se lo olvida, y vos serás para nosotros inolvidable. Siempre nos diste ejemplo de entrega y amor incondicional para tu amada flia., de generosidad inmensa aun sin conocer a las personas que necesitaban. de fe inquebrantable en Dios, la Virgen del Valle y nuestro Señor de Mailín. de lucha cotidiana para superarnos, estudiando o trabajando. con vos se una parte muy importante de nuestras vidas. Ya ningun festejo o cumpleaños será igual, extrañaremos cada detalle tuyo, tu llegada, tu llamado, tus retos. Nos resta continuar el desafío diario de estar todos juntos como vos querías, buscando y encontrando el motivo para compartir. Te despiden con dolor. Su sobrino Ariel Gonzalez, sobrina politica Ramona Castellanos y sobrinos nietos Lourdes y Benjamín González.

SEVILÁN, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos. Su sobrino del alma Pedro R. Gonzalez, su esposa Claudia F. Barci y sus hijos Enzo Martín, Rita Milagros y Rocío Jazmín, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

SEVILÁN, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Querida tía Rosa vivirás en nuestros corazones. Su sobrina Olga Gonzalez, su esposa Carlos y sobrinos Marcos, Franco y Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SEVILÁN, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Aldo Ricardo Zuares, Olga Gladi Silva, Aldo Ricardo ( h ), y respectiva flia., Franco Anibal y Maria Cristina Zuares Silva, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y brille por siempre la luz que no tiene fin. Gracias por todo Rosita.

TOVO, DELIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Sus hijos Carlos, Beatriz, h. pol. nietos, bisnietos y demás famil. partc . su fallec. Sus restos serán inhum 9.30 hs cement. Pque. de la Paz. Casa de duelo P.L. Gallo 330 s.v. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ARGIBAY, LUIS DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Al recordarse un año de tu partida, tus hijos Luis, Marcelo, Iris, Ruth, Myriam y Betina invitan a la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica. Elevan oracion en su memoria.

BRAVO, GLORIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. Yayi querida! No te olvido! Estás en mis pensamientos de la Guemes, de nuestras vacaciones en Guampacha, las comilonas en las paradas de ruta, en los mates dulces a toda hora, en las canciones del Pipo, en las miradas sinceras y cálidas y en cada alegría que vivo. Sé que estás ahi cuidándome! cuidándonos! Que brille en tu alma la luz que no tiene fin. Tu amor me fortalece para siempre. El dia 20 de Abril del presente año se invita a una misa en su honor a las 21 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús (Colón Sud 161), por cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Tu nieta María de los Ángeles y familia Guzmán Ávila.

ROLDÁN, OSCAR S. (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/19|. Te llevaremos en nuestro corazón. Su esposa, hijas y nietos lo recuerdan con inmenso cariño. Invitan a la misa en la Pquia. de Mailin hoy a las 21 hs al cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Noche tras noche pensamos en ti y no podemos creer que te hayas ido. Aún podemos verte caminar por la casa y sentimos tu presencia, nos gusta ver tus fotos, recordarte con esa sonrisa y saber que estás tranquila allá donde estás. Aunque estés tan lejos te tenemos muy cerca, estás guardada en el corazón. Prometemos no sacarte de él jamás, prometemos no dejar que tu recuerdo muera. Te amamos. Tu abuelo Mario Salto, tía Lorena, prima Rocío, tu mamá del corazón Chochi, al cumplirse 2 años de su partida al cielo la recuerdan con mucho amor.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Podría decir todas esas cosas que se dicen en este momento. Que fue un placer tenerte como hija, que por que te has ido. Que cuesta hacerse la idea que tu sonrisa resplandeciente no llenará más nuestras noches. Que te echamos de menos y que miro al cielo deseando poder verte, pero no alcanzo a ver más que las estrellas y nos duele mucho no haberte podido decir adiós. Algo murió dentro nuestro aquel 20 de abril, nuestra alma se fue contigo, solo nos quedan fotos, recuerdos y tantas noches robadas de sueño, nos dejaste tan pronto, te faltaba mucho por vivir. Sé que no quieres que suframos por tu ausencia, pero uno construye su vida con otras personas y si falta Marianela le falta su pilar y si no cae, la casa se tambalea. Siempre te amamos y por siempre lo haremos, solo deseamos que donde estés tengas paz, se que algún dia te alcanzaremos en tu cielo.- Seguiremos adelante en este camino por ti. Hasta pronto y hasta siempre. Tus padres Magdy Salto y Alberto Luna, la recuerdan con mucho amor, al cumplir 2 años de su desaparición física.

CANO, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Su esposa e hijos agradecen a la UCI del Hospital Independencia, a la Dra. Díaz Fernández Alicia, personal de enfermería, al servicio de Salud Mental: doctoras, licenciadas, enfermeras y a su enfermera particular Carmen, su cuñada Amanda Juárez, a familiares y amigos que nos acompañaron en tan difícil momento e invitan al responso que se oficiará mañana 21/4 a las 10 hs. en el cementerio La Piedad, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

BURGI, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/19|. Sus hijos Marianela, Gunter, sus hermanas Clara, Mary, Matilde y demás familiares. Sus restos fueron inhumados hoy 9 hs en el Cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

GONZALEZ, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Su esposo Oscar Villalva, Sus hijos Walter, Yohana, Iván Villalba, Hijos políticos Liliana Ibáñez y Walter Toledo, Su cuñada Maria Elena y demás familiares.COB. NORCEN sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

IBÁÑEZ, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/04/16|. Hoy se cumplen 3 años de tu partida al Reino de Dios. Nunca muere quien vivió para entregar tanto Amor. Tu vida fue para cuidarnos, guiarnos y enseñarnos a ser buenas personas. Por eso tu imagen y tu recuerdo tenemos presente todos los días. Su esposa Pily y sus hijos Victor, Silvia, Yayo, Lucas, Nadia y Antonella, invitan al responso que se realizará hoy en el Cementerio La Misericordia a las 16 hs y a las 20 hs la misa en la Parroquia La Salette.

ROMANO, ANGÉLICA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. ROMANO, ANGÉLICA HERMINIA (Quenca) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18. Por hoy dejaste de respirar, estábamos tomadas de la mano, y así, sin un lamento, me has dejado sola, tenías una paz interior, lista para encontrarte con tus padres y hermanos, tu vida fue ayudar a nuestros padres, pues eras la mayor y no obstante ello, te has desempeñado como docente en las Escuelas Maximio Victoria (Fernandez) y Remigio Carol (Beltrán), por último en la Escuela Nº 248 de Pozo Simbol, como directora. Dejando rastros de una verdadera docente con tus alumnos, personal docente y comunidad educativa que aún te recuerdan. Tu hermana Anita mientras viva nunca te olvidará, tu cuñado Roberto, tus adorables sobrinos: Prof. Natalia, Mauricio, Ricardo y Dra. Daniela Yuliana Llerena y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

CARMONA, ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Sus hijos Carlos Virgilio y Clara Noemi Cardozo, nietos, bisnietos y demás famil. partic. su fallec. Sus restos serán inhum. 10 10 hs cementerio local. Casa de duelo C olonia El Simbolar, dpto Robles. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

FERNÁNDEZ, VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Sus hijos Dora, Carlos, Rosalía, Jorge, h. políticos nietos y bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo redentor Fernández SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

HERRERA, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Sus tíos Gregorio Herrera y Aida Roldan, sus primos Ariel, Pablo, Guillermo y Agustín y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Nueva Francia.

SERRANO, GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Sus Hijos Orfelio, Gladys, Oscar, Jose, Delicia h. políticos nietos bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto COB CARUSO SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

SOTELO, RAMONA NIEVES (LELA) (q.e.p.d.) Falleció 15/4/19|. Jorge, Ruebe, Beky y sus respectivas familias acompañan a la familia Sotelo en estos momentos de profundo dolor. Elevemos plegarias por el descanso eterno de su alma. Loreto.