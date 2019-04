Estiman que recién en la primavera se regularizará el precio de la leche

20/04/2019 - El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, afirmó que la suba en el precio de la leche se debe “a la caída en la producción”, aunque estimó que ese problema se resolverá “en la primavera cuando ésta aumente”.



El dirigente rural manifestó que “hoy tenemos el mismo nivel de producción de hace 15 años y desde entonces se perdieron unos 2.000 tambos. Cuanto más producción haya mejor”.



Pelegrina, en diálogo con Télam, explicó que “venimos con una caída en la producción de leche y este faltante provoca estrés entre las usinas porque destinan el insumo a otros productos con mayor valor agregado, como quesos y postres y entonces falta el producto más barato, que es la leche fluida porque tienen baja rentabilidad. Cuanto más producción haya mejor, y estimamos que para la primavera se va a recomponer la oferta. La producción es muy sensible respecto del clima también y la desaparición de productores influyó de manera determinante por falta de rentabilidad, mientras que la población creció en los últimos 15 años”, añadió.



Pelegrina también dijo que “la exportación también demanda más porque mejoraron los precios y hay que cumplir con esos compromisos con el exterior”. Luego remarcó que “hoy la producción está estancada en 10 mil millones de litros, pero deberíamos a estar en un 50% más para alimentar la exportación de leche en polvo con precios que hoy se ubican en unos 3.400 dólares/ tonelada”. Sostuvo que “tanto en el tema carne como leche, la exportación se lleva sólo el 20% de la producción”. Descartó que la suba de precios, en el caso de la carne, se deba a la exportación porque el mundo demanda cortes con alto valor agregado y en el mercado interno consume los cortes que no se exportan, hay una complementación”. Pelegrina enfatizó que “la suba del precio de la carne no es por efecto de la exportación sino porque los precios despegan después de dos años de retraso”.