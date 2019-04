En casos, los síntomas pueden confundirse con un resfrío común

20/04/2019 - En ocasiones se suele confundir los síntomas de una alergia con un resfrío común, siempre que haya fiebre se sospecha de un cuadro viral. Los síntomas típicos de alergia son el prurito nasal, ocular y los estornudos, y en el resfrío común la intensa congestión nasal y mucosidad espesa. Sin embargo, pueden estar presentes en forma indistinta en ambos cuadros.



Puede haber personas que no padezcan de ninguna alergia, pero de todas formas hay individuos que tienen la tendencia alérgica genética (no dominante) y no la expresan.



Por eso pueden desencadenarse los síntomas prácticamente en cualquier momento de la vida.



Para tratar una alergia, además, de tomar antihistamínicos, se debe realizar un correcto diagnóstico para establecer tratamientos específicos y estrategias preventivas.