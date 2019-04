Camionero, preso por encañonar con arma de fuego a su esposa y dos hijos

20/04/2019 - Un c ami one ro fue apresado en Pinto, departamento Aguirre, sospechado de forzar a su pareja a regresar a su lado, encañonándola con un revólver.



La odisea habría tenido de involuntaria protagonista a Marcela Isabel Chávez, quien cansada de los malos tratos intentó dejar el hogar en el que convivía con Cristian Silva, de 32 años.



Así lo hizo y se fue junto con sus dos hijos, de 7 y 5 años, se desprende de la investigación a cargo de la seccional Nº 17 y de la fiscal Alejandra Sobrero.



Furia y viaje



La causa indica que al arribar a su casa, el camionero advirtió que Marcela se había ido con su madre.



No hubo ningún intento por solucionarlo por las buenas.



Por el contrario, ascendió a su camioneta y se tasladó a la casa de su suegra, Alicia Alejandra Chávez.



Arribó desencajado y golpeó la puerta. Extrajo un revólver y apuntó a su esposa e hijos, ordenándoles salir de inmediato y ascender al vehículo.



Atemorizada



Sin otra salida, y resignada, la mujer se despidió de la madre y se retiró, con el revólver apoyado en su cabeza.



Silva cerró la puerta del vehículo y emprendió el regreso por la ruta 98, hacia su casa.



Alarmada por lo que acababa de presenciar, la madre de la mujer fue a la policía e interpuso la correspondiente denuncia.



Reacción fiscal



A su vez, los policías informaron a la fiscal y Sobrero decidió cortar por lo sano y ahorrarle a la madre e hijos un riesgo innecesario. A las pocas horas, la policía le cayó en la casa y aprehendió a Silva, a quien la fiscal atribuyó los delitos “amenazas calificadas, privación ilegítima de la libertad y portación ilegal de arma de fuego”.



Le habrían secuestrado una carabina con mira telescópica y un revólver.



Fue llevado a audiencia y la jueza de Control y Garantías, Gladys L. Lami, convirtió la aprehensión en detención por 15 días.