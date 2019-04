Golpeó a su ex y la hija lo filmó con el celular

20/04/2019 - AÑATUYA, Taboada (C). Una niña de 10 años, filmó con el celular la salvaje golpiza que su padre le propinó a su madre, en la madrugada del pasado jueves.



Trascendió que el hombre, sobre quien pesan medidas judiciales, llegó al hogar y arremetió contra su ex mujer. Las niñas de 8 y 10 años salieron a pedir ayuda, pero por la hora nadie respondió al pedido de auxilio.



La mayor, decidió tomar el teléfono celular y captar en video la desagradable escena, con golpes de puño en el rostro. La arrojó al suelo, la levantó de los cabellos y la puso contra la pared para seguir pegándole, hasta que, alertado por los gritos de las pequeñas, llegó al hogar un vecino, que recriminó la actitud y el hombre se escapó.



El video fue entregado a la fiscalía interviniente, que dispuso urgentes medidas en contra del irascible sujeto, que en varias oportunidades estuvo detenido por violencia de género. Trascendió que no acata las disposiciones de prohibición de acercamiento e incluso no respeta que están sus hijas presentes cuando recurre a la violencia en contra de su ex pareja.



El hombre de 51 años, no solo será acusado de lesiones graves por el vínculo, sino también de desobediencia judicial. La fiscal Alejandra Sobrero, dispuso su inmediata aprehensión.