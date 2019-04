Apresan a otro camionero por golpear a su pareja, docente, frente a sus dos hijas

Notas Relacionadas

20/04/2019 - El conductor de una empresa constructora fue aprehendido ayer, sospechado de agredir a golpes a su pareja, docente, frente a sus dos hijas de 8 y 19 años.



El incidente se habría registrado en una casa del Bº Siglo XXI en la que viven el acusado, su pareja y las dos hijas de ambos.



La denuncia en la Comisaría del Menor y la Mujer Nº 5, la denuncia ha sido interpuesta por una mujer de apellido Leguizamón, de 44 años, maestra.



La acusación



La docente le atribuyó una golpiza a Aníbal Escobar, 47, chofer de una empresa del medio.



Siempre en función del incipiente proceso, la relación estaría disuelta desde el año pasado, pero siguen bajo el mismo techo y el hombre igual atosiga a la maestra con celos y prohibiciones.



Ayer, a las 12.30, habría retornado de su trabajo e inició otra discusión.



Ella le habría cuestionado que no haya dejado dinero para la comida de las hijas y él le habría reprochado que las mismas no lo respetaban, por influencia suya.



De las palabras, el hombre habría pasado a las agresiones físicas.



En un momento, él le habría aplicado un golpe en la espalda, ante la reacción temerosa de las hijas.



No conforme, la habría sujetado fuertemente del cabello y le aplicó una certeza trompada en el ojo izquierdo.



Para entonces, el llanto de la docente era tal que las hijas salieron a la calle gritando.



Urgente, Escobar cesó con la agresión y se ausentó de la casa, sin rumbo fijo. Posteriormente, la maestra se lavó la cara , se trasladó a la policía e interpuso una denuncia.



“No es la primera vez que me golpea, pero sí que he decidido a denunciarlo”, enfatizó Leguizamón.



Alertada, la fiscal Cecilia Gómez Castañeda dispuso la inmediata aprehensión de escobar, por “lesiones”, que se materializó la siesta.