Alfaro: “Estos partidos se definen por detalles”

20/04/2019 - El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro dio anoche una conferencia de prensa en la que analizó lo que fue la victoria por 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto por la Copa Argentina.



“Hubo momentos que sí me gustó Boca y otros en los que nos faltó. Hubo 8 jugadores que no juegan. Almendra es la primera vez que jugaba con Marcone, me gustó Weindgant, Obando, volvía Fabra. Wanchope también volvía de la lesión y necesito más que once para todo lo que se viene”, destacó.



A su vez, “Lechuga” puntualizó: “Sabíamos que iba a ser complejo. Estudiantes de Río Cuarto viene trabajando hace tiempo. Estos partidos se definen por detalles. Sabíamos de sus virtudes maneja bien la presión y la pelota parada, mucha intensidad y no teníamos que mezquinar en la fricción.



También sabíamos que era difícil mantener esas intensidad, y cuando ellos bajaron un poco pudimos sacar ventajas que fue lo que terminó pasando.



Lo que nos faltó fue sacar un poco más limpia la pelota en la mitad de la cancha para que se sumen los laterales”.



Ahora, a Boca se le viene Tolima y Alfaro dijo que hay errores que mejorar:



“No me voy preocupado, nos cabecearon y Tolima es un equipo que trabaja muy bien la pelota parada. Nosotros trabajamos bien la pelota parada, pero hoy el equipo titular no estaba. Teníamos otros jugadores que quizás no era su fuerte marcar fuerte en el juego aéreo”.



Luego, el DT reconoció que Tévez tiene chances de viajar a Colombia. “Hasta que no me digan que no lo puedo subir al avión, a Carlos lo cuento. Lo vamos a ir esperando, depende de su evolución. Dejemos que el tiempo juegue a nuestro favor”.



“Lo de Tevez es día a día, veremos cómo evoluciona. Zárate está en un muy buen momento. Necesito de todos los jugadores. Mauro está muy bien en lo físico y futbolístico, no tiene problemas de recuperación y yo quiero tener a todos bien y por eso lamento la lesión de Carlos”, agregó Alfaro.



Po r úl t imo , di j o : “Villa ha tenido un crecimiento notable. Me está faltando recuperar a Pavón. Hay jugadores que tenemos que venían de no jugar con Guillermo”.