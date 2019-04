Mauro Zárate y el gol: “Es parte de mi trabajo”

20/04/2019 - El delantero de Boca Juniors, Mauro Zárate, volvió ayer a ser titular y se dio el gusto de participar en el gol de Ábila y, minutos más tarde, marcar su propio tanto frente a Estudiantes de Río Cuarto.



Tras el encuentro, la figura de la noche destacó.



“Cuando no podemos construir, la idea es que aparezcan las individualidades. Esta vez me tocó a mí, que es parte de mi trabajo”.



A su vez, Zárate declaró: “Fue un partido raro. Nosotros nunca subestimamos al rival, salimos a jugarle como si fuera un equipo de primera, pero estuvimos imprecisos en mitad de cancha para arriba y no tuvimos contundencia, no estuvimos finos para cerrar la jugada. Ellos hicieron su partido y nos complicaron con eso”.



Después de su gol, Mauro festejó con un beso al tatuaje de su mujer, en uno de sus muslos. Al respecto, el delantero dijo: “Es la cara de mi mujer, me lo hice en un momento difícil (ella estuvo con un tema de salud) que juntos pudimos sacarlo adelante”, cerró el goleador Xeneize al final del juego en Mar del Plata.