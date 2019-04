Consideran el caso de Venezuela como una “discrepancia”

20/04/2019 - Diplomático experimentado, el embajador de Rusia en Argentina, Dmitry Feoktistov, es hábil para matizar los negocios con las discrepancias, entre las que destaca la posición rusa a favor del gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro.



‘Sí, Venezuela es un caso de discrepancia en nuestras posturas, pero Rusia y Argentina comparten el multilateralismo, la multipolaridad y el respeto al derecho internacional’, señaló en busca de puntos de convergencia con la postura del gobierno argentino, que integra el Grupo de Lima, que respalda al presidente interino Juan Guaidó.



‘Las elecciones que ganó Nicolás Maduro fueron reconocidas por algunos y por otros no. Nosotros partimos de que hay que respetar la elección del pueblo venezolano. Esto no significa automáticamente que Maduro no haya cometido ningún error en su política, pero ese es un asunto del pueblo venezolano. Nombrar a un nuevo presidente desde Washington, que no fue votado por el pueblo en elecciones generales, no sólo es un error, es un crimen contra el pueblo venezolano y contra el derecho internacional, cuyo principio básico es el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los países’, afirmó Feoktistov.



‘Imagínese una situación equivalente en la Argentina. Yo dudo mucho de que el pueblo argentino se ponga de acuerdo con una decisión impuesta desde afuera y diga que está bien, que cometimos un error y está bien que nos nombre un presidente desde Washington’, acicateó.