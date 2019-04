Lavagna abrió su búnker y armó un equipo de campaña en Buenos Aires

20/04/2019 - Roberto Lavagna avanzó esta semana en la idea de su candidatura presidencial con dos hechos concretos, como la inauguración de una oficina central de campaña y el armado de una junta promotora de su postulación en la provincia de Buenos Aires, según confirmaron a Télam allegados al ministro de Economía de los ex presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.



Con un acto inaugural, el próximo lunes o martes, comenzará a funcionar el búnker de Lavagna en la ciudad de Buenos Aires, ubicado en un piso de un elegante edificio en el microcentro porteño (Paraguay, entre Cerrito y Libertad), donde centralizará los equipos técnicos y políticos de su campaña mientras se termina de consolidar el espacio alternativo a Cambiemos y el kirchnerismo.



El objetivo de Lavagna, según confirmaron desde su círculo íntimo, es conformar el espacio “Consenso 19”, que si bien incluiría a Alternativa Federal (justicialismo no kirchnerista), también sumaría a los radicales enfrentados con Cambiemos, el GEN de Margarita Stolbizer y el socialismo encabezado por el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifchitz.



Consenso 19 sería, además de multipartidario, también multisectorial, porque el objetivo es que lo integren distintos sectores, como sindicatos y movimientos sociales, entre otros.



Respecto de su candidatura, Lavagna sigue firme en la postura de que la suya sea la única postulación presidencial del espacio en las Paso, y sus asesores sostienen que ‘la idea es trabajar para consolidar un consenso también en candidaturas’.



Esta propuesta del ex ministro de Economía se opone al espíritu de competir en las Paso que pregonan Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, quienes serían los otros dos aspirantes a la presidencia por Alternativa Federal, y allí existe el primer gran escollo dentro del espacio.



De cualquier modo, Lavagna ya armó un equipo de trabajo para desembarcar en la provincia de Buenos Aires con su candidatura presidencial, y el grupo bonaerense ya tiene nombre: Junta Promotora Lavagna Presidente 2019.



El equipo de trabajo está conformado por el ex embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Rodolfo Gil, el ex presidente de la Cámara baja Eduardo Camaño, el diputado nacional Eduardo Bucca y el jefe de Gabinete del Municipio de La Matanza, Alejandro Rodríguez, entre otros.