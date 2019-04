“Con el rumbo que vamos se proyecta una inflación entre 35 y 40 puntos”

20/04/2019 - El ex ministro de Economía durante la presidencia de Fernando de la Rúa, Ricardo López Murphy, consideró que “el aumento del riesgo país es una muy mala noticia porque marca la reacción negativa que tuvieron los mercados a los anuncios que hizo el Gobierno”.



El riesgo país, que mide la banca JP Morgan, trepó en la última jornada en la que operaron los mercados 3,9 por ciento y se ubicó a 854 puntos básicos tras los anuncios de las medidas económicas del Ejecutivo nacional, por lo que López Murphy advirtió que “el riesgo país es el tema más complicado que tenemos y hay que prestarle atención”.



El economista, que solo estuvo al frente de la cartera de Hacienda durante 15 días en el 2001 tras anunciar un plan de ajuste fiscal, criticó a la gestión del presidente Macri porque “no era posible que tuviera éxito un programa que financia déficit con deuda”, en diálogo con FM Futurock.



Sobre las medidas anunciadas, López Murphy afirmó que “el Gobierno sale con estas cosas de maquillaje que no sirven para nada. Son demandas de la sociedad, pero no es lo que hay que hacer”, destacó. En esa línea, continuó: “El acuerdo de precios no sirve de nada, es muy primitivo hacer algo así. En el mundo todos saben que la inflación es un fenómeno monetario de raíz fiscal”. Con respecto a la inflación, López Murphy consideró que “con el rumbo en el que vamos se proyecta una inflación entre 35 y 40 puntos” para este año.