Coleoni: “Felicito a los chicos que se han roto el lomo”

20/04/2019 - “El primer objetivo fue mantener la categoría, no me olvido de eso. Y este era el otro objetivo. No fue fácil, todavía hay equipos que están peléandola. Luego de empezar mal, acomodamos las cosas y fuimos sumando puntos. Estoy contento y quiero felicitar a los chicos que se han roto el lomo”, dijo un eufórico Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, tras el final del partido.



“Es la primera vez que a este club le toca pelear un ascenso, con humildad y perfil bajo lo vamos a pelear”, agregó. Al analizar el partido ante Chacarita, el “Sapo” dijo: “Cada vez que perdíamos el balón salían rápido, hasta que pudimos acomodarnos. En el segundo tiempo lo solucionamos y no nos patearon el arco. La idea era ganar el partido con inteligencia, no había que ir al palo por palo porque no tenía sentido”.



Coleoni no ve con malos ojos definir su cruce de visitante, y hasta prefiere jugar con Mitre.



“No me preocupo porque hace cuatro partidos que no perdemos de visitante, ganamos dos y empatamos dos. Por características nuestras, no nos viene mal definir de visitante. No tenemos miedo porque ya estamos todos parecidos. Me encantaría jugar el clásico por la ciudad y porque no viajas, no tienes desgaste en kilómetros”, concluyó.