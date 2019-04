Martín Perafán es la gran duda para mañana

20/04/2019 - Mitre se jugará mañana su última carta en busca de la clasificación al reducido de la B Nacional, cuando reciba desde las 21.30 (ayer se modificó el horario original, que era el de las 22) a Almagro, en el marco de la vigesimoquinta fecha del certamen.



Para no depender de otro resultado, el “Aurinegro” necesita ganar y con la mente puesta en eso viene trabajando en la semana post clásico.



Pero el 1 a 1 conseguido ante Central Córdoba, en el estadio Alfredo Terrera, le dejó secuelas importantes al equipo que dirige Arnaldo Sialle, más allá de la importancia del punto conseguido.



La principal secuela fue la lesión del arquero Martín Perafán, una de la figuras en el clásico santiagueño, que sufrió un microdesgarro y su presencia mañana sigue siendo una incógnita. El cuerpo técnico aguardará hasta último momento para saber si podrá contar con el ex arquero de Villa Dálmine, entre otros equipos. En caso de no poder ser de la partida, el lugar de Perafán lo ocupará Emilio Di Fulvio, quien atajó en el triunfo por 1 a 0 sobre Deportivo Roca, que clasificó al Aurinegro a los 16 avos de final de la Copa Argentina.



Dos variantes



Al margen de la incógnita que existe en torno al arco, “Cacho” Sialle realizará dos cambios con respecto al equipo que empató ante el Ferro. Además, el DT modificará el sistema táctico. Ambas variantes son obligadas ya que Norberto Paparatto y Lucas Pérez Godoy llegaron al límite de cinco amonestaciones. Los que ingresarán son Alan Bonansea y Leandro Navarro, por lo que retornará el 4-4-2 para buscar la clasificación mañana en casa.



Los once para recibir al “Tricolor” serían Perafán o Di Fulvio; Brian Mieres, Ariel Coronel, Matías Moisés y Franco Ferrari; Pablo Ruiz, Juan Alessandroni, Navarro y Daniel González; Joaquín Quinteros y Bonansea.