Barcelona y un partido para volver al triunfo

20/04/2019 - Barcelona, cómodo líder de la Liga de España, recibirá hoy a la Real Sociedad con la intención de volver al triunfo en el torneo local, tras asegurarse el martes pasado su boleto a la semifinales de la Champions League europea.



Con su capitán Lionel Messi entre los titulares, el conjunto catalán se presentará en el Camp Nou desde las 15.45 de Argentina a la expectativa que su escolta Atlético de Madrid resigne puntos en su visita a Eibar (11.15) para ampliar su ventaja en la punta.



Barcelona, vigente campeón del fútbol español, supera por nueve puntos al equipo de Diego Simeone y acumula un invicto de 20 fechas en la Liga, aunque la jornada pasada igualó sin tantos con el humilde Huesca, que marcha en la última posición.



Messi, máximo goleador del campeonato con 33 tantos en 32 partidos, buscará anotar por noveno partido consecutivo en el Camp Nou, una racha que inició ante Celta de Vigo en diciembre pasado y luego prolongó ante Eibar, Leganés, Valencia (2), Valladolid, Rayo Vallecano, Espanyol (2) y Atlético de Madrid.



Programa de la 33ra. fecha: Ayer, Alavés 2, Valladolid 2. Hoy, Celta de Vigo vs. Girona (8.00); Eibar vs. Atlético de Madrid (11.15); Rayo Vallecano vs. Huesca (13.30) y Barcelona vs. Real Sociedad (15.45).



Mañana, Levante vs. Espanyol (7:00); Getafe vs. Sevilla (9:00); Real Madrid vs. Athletic Bilbao (11.15); Villarreal vs. Leganés (13.30) y Betis vs. Valencia (15.45).