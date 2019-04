Otra fecha saliente para el Inicial 2019

20/04/2019 - El Torneo Inicial 2019 de la Liga Federal tendrá hoy una intensa actividad en todas sus categorías. Los duelos serán a las 15 y 17. En Luz y Fuerza, Rabenar Forres vs. La Católica (1º) y Beltrán vs. La 22 (1º). En Luz y Fuerza, Rabenar Forres vs. Galpón Maco (L) y Fletes San Luis vs. El Oeste (L). En Polly, Bº Menéndez vs. Pje San Esteban (M) y 100% Bandeños vs. Grupo Red (M). En Polly, El Progreso vs. Iosep (1º) y E. S. Anabel vs. Los Murciélagos (S). En Agricultores, Agricultores Unidos vs. Casa Maud (1º) y Pap. Pamela vs. Vet. Malvinas (M). En Unión Beltrán, Nuevo B. - Pepsi (S) y Dr. Beltrán- A. de la Vida (M). En Aranda Clodomira, Tente FC vs. Amigos Textiles (1º) y Julito Rep. vs. Palermo (M). En Aesya, Matoque vs. Copse (S) y Matoque vs. Antaje FC (1º). En Abogados, Abogados Cat vs. La Juntada (S) y Deportivo Rec vs. Roque y Amigos (M). En Los Halcones, Loreto vs. El Argentino (S) y Bº Cáceres vs. Dr. Atese (M). En Los Halcones, Excursionistas vs. Farmacia Abdala (1º) y Posnet Sgo vs. Coca Cola (S). En Bascon, El Triángulo vs. Copistería Sigma (M) y Los Amigos vs. Argentinos Jrs. (1º). En Bascon, Defensa Civil vs. Farmacia Plata (S) y Taller Dany vs. La Bañadera (S). En Atsa, José Ignacio vs. Caja Apunse (S) y Amigos x S. vs. Rivadavia (1º). En Bioquímicos, Bioquímicos vs. Los Gauchos (S) y Bioquímicos vs. Kovak (M). En Alumni Zanjón, profe Karen vs. Peluquería Nano (S) y Potencia Diesel vs. Desp. Del Valle (M). En Logíst ica, La Saavedra vs. Beula Construcciones (M) y Grasería Fernández vs. Dist. Lealcito/O.B. Vista (M). En Cilindro Cortez, Macroffice vs. Huracán Beltrán (1º) y Iosep vs. Copa Aeropuerto (M). En El Gringo Maco, Pilchería Max Mar vs. El Desafío (S) y Techos Mendieta vs. El Desafío (M). En El Gringo Maco, El Deport vs. Met. Dorrego (S) y Red Star vs. Auténticos Piratas (M). En Potrerito 2, Juramento vs. Pje 346 (L) y Cimes vs. Campos GNC (1º). En Potrerito 2, Los Tigres vs. Los Carpas (L) y Piquito vs. Los Amigos (S). En Potrerito 2, Amigos Lucianita vs. La Juve (L). En Rivadavia de Vuelta de la Barranca, San Antonio vs. Nueva Autonomía (S) y Salamanca vs. Ex Combatientes (M). En Mamita Cardozo, La Estafeta vs. Adi FC (1º) y Prof. E. Física vs. Potrero (M). En Los Pichones, Gremio vs. DJ Kinka (L) y Gremio vs. Aguma C. (1º). En Sayago Cardozo, MG Diseños vs. Adhoc (1º) y Flaco y Persa vs. Tapiales Las Gemelas (1º).