Quimsa, cara a cara con el campeón

20/04/2019 - Hay noches de básquet que no se olvidan. Ésta será una de ellas. Quimsa enfrentará al poderoso San Lorenzo, que llega con todos sus pergaminos y con chapa de candidato al tricampeonato. El Ciudad volverá a latir y lo verá todo el país: TyC Sports desde las 21.30.



La afición santiagueña tendrá la chance de vivir un espectáculo de primer nivel, una demostración de destreza técnica y también de despliegue táctico ante la presencia insoslayable de dos de los entrenadores más prestigiosos del país: Silvio Santander y Gonzalo García.



Quimsa ganó su último juego en Río Gallegos (82 a 79 ante Hispano) y ocupa la séptima posición en la tabla, pero se le avecinan cuatro partidos como local que podrían catapultarlo a los primeros puestos. San Lorenzo, en cambio, ya aseguró el uno, no tiene mucho que perder.



El pasado 23 de marzo, en el barrio porteño de Boedo, San Lorenzo enfrentó a Quimsa y le hizo sentir su poderío: 92 a 76, con una actuación descomunal de José Vildoza, el base sustituto de Nicolás Aguirre, que no jugó aquel partido por lesión.



“Penka” se recuperó, mostró chispazos de su talento el jueves en el Vicente Rosales y esta noche volverá al Ciudad, donde la gente lo ama. El base armador santiagueño está volviendo a su nivel, por lo que Juan Ignacio Brussino y Nicolás De los Santos (si juega) deberán poner especial atención al marcarlo.



La presencia de De los Santos es fundamental, al igual que de Courtney Fells y Leonardo Mainoldi, que trabajaron diferenciado durante la semana. Quimsa los necesitará esta noche.