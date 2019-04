Comienza a regir desde hoy el nuevo valor del boleto urbano de los colectivos de $21,50

20/04/2019 - La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de la Capital informó que a partir de hoy sábado entrará en vigencia el nuevo valor del boleto de transporte de colectivos, que fue establecido por el Concejo Deliberante en $21,50.



Este valor contempla un alza del 10% respecto de los anteriores $19,50.



El titular de la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Walter Medina Salomón, sostuvo durante esta semana que al momento de otorgar la suba, había que buscar “un equilibrio entre la sustentabilidad del sistema y el bolsillo del usuario que la tiene muy difícil. También es difícil la situación de los empresarios”. El edil se refirió al momento de definir el alza que era necesario “conseguir un equilibrio para que el sistema siga funcionando y el usuario pueda seguir usando, eso es lo difícil”.



El incremento sobrevino luego que los empresarios del transporte público local llevaran al Concejo Deliberante la inquietud reinante por el desfase financiero en sus empresas, producto de que no solo el Gobierno nacional les sacó a las provincias los subsidios al transporte público (gasoil y boleto) sino que, además, desde principios de año se que vienen produciendo incrementos en los costos como combustible (cuatro veces), nueva escala salarial de UTA, y demás insumos como los repuestos. A ello, sumaron la caída del corte de boleto.



Señalaron al fundamentar su pedido que la situación es crítica, por lo que pusieron en duda el pago de una suma que adeudan a los colectiveros y que se habían comprometido a cancelar hoy 20 de abril.



Para los transportistas no alcanza con incrementar la tarifa y pidieron por un subsidio, pero desde el Concejo recalcaron que eso no está contemplado, y con la suba del boleto buscará amortiguar el impacto del incremento del costo de mantener el servicio.



Choferes



Respecto de la situación de la nueva escala salarial, y el pago de un diferencial de $3 mil pesos que deben cumplir las empresas locales del transporte con sus empleados, el secretario general de UTA, Jorge Pacheco, dijo esta semana que ‘hay un compromiso de parte del empresariado para pagarnos una escala alternativa, la cual vence hoy, y veremos qué pasa’, comentó.



Atento a la situación económica que atraviesan las empresas y el pronunciamiento de parte de dueños, quienes tendrían dificultades para pagar dicho diferencial de dinero, sostuvo: ‘hay un compromiso firmado mediante acta de que nos tienen que pagar los $3 mil. Entendemos la situación, pero también quiero que nos entiendan a nosotros’, recalcó. Pacheco explicó que el dinero adeudado por las empresas data ‘del mes de octubre del 2018, la cual es de un 7% y otro 5% de diciembre, y ninguna se pagó’.



El dinero adeudado a los trabajadores del volante refiere a dos escalas salariales que están atrasadas, y se pactó para que hoy se abone lo adeudado de octubre, aproximadamente $3 mil, mientras que faltaría pagar una duda diferencial del mes de diciembre de 2018, de casi $1.500, según explicaron desde el gremio de UTA.