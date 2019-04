Zamora felicitó a las familias que recibieron viviendas en el departamento Banda

20/04/2019 - El gobernador Gerardo Zamora expresó sus felicitaciones a los vecinos de una localidad en el departamento Banda tras recibir las llaves de sus nuevos hogares, en el marco de un programa social.



La felicitación del primer mandatario fue a través de la red social Facebook. ‘Felicitaciones a las familias de la localidad de San Javier, departamento Banda, que recibieron las llaves de su nuevo hogar !!, expresó el mandatario.



El ministro de Desarrollo Social, Angel Niccolai, dejó habilitadas viviendas sociales, construidas por la ONG, Pequeños Productores San Javier Unidos, a través del programa provincial para erradicar ranchos.



En el caso puntual de San Javier, se trata de media docena de grupos familiares que recibieron sus viviendas y que a partir de ahora, comenzarán una nueva vida.



El Programa Provincial de Erradicación de Ranchos es impulsado por la ex gobernadora y actual diputada nacional Dra. Claudia de Zamora.



El programa de viviendas sociales ya lleva construídas más de 15 mil viviendas y el objetivo del gobierno provincial es duplicar esa cantidad a futuro, según lo señaló el primer mandatario provincial.



“Seguiremos construyendo para los que no tienen casa, porque nuestro objetivo como santiagueños es construir un futuro mejor”, señaló el gobernador en uno de los últimos actos de entrega de estas viviendas a los que asistió, en marzo pasado.



“Queremos que esas 15.000 viviendas ya construidas puedan duplicarse rápidamente así logramos consolidar en cada lugar este formidable, solidario e integrado proyecto provincial que inició la ex gobernadora hace cinco años”, sostuvo por entonces el mandatario.