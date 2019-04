La lluvia de otoño dejó la pelota pasada por agua

20/04/2019 -

LORETO, Loreto (c). La afición deportiva se quedó sin fútbol amateur, cuando las autoridades de la Asociación de Futbolistas Amateur (AFAL) suspendieron la segunda fecha del Campeonato Roger “Petaca" Galván como consecuencia de la lluvia que se precipita en esta ciudad desde el pasado jueves, al igual que en gran parte del territorio de la provincia.

Según informaron los dirigentes de la AFAL, la segunda fecha pasará para el próximo sábado con estos encuentros: Bº Libertad vs. Bº Palermo; Los Pinchas vs. C.S. B.O.; Mechero vs. La Colonia; Esquineros vs. 48 Viviendas; Los Bushcas vs. Def. del Remanso; Bº Centro vs. Bº Oeste; Alma y Vida vs. Zona Roja y sierran la jornada Alberdi J. vs. F.C. T.C.