FÚNEBRES | 21 de abril de 2019

21/04/2019 -

FALLECIMIENTOS

Lidia del Carmen Ovejero (Las Termas)

Ramona del Valle Galván de Mansilla

Eduardo Ernesto Bustamante

Ramona Ángela Gómez Rojas

Mariano Nicolás Martínez

Lidia Angélica Silva

Graciela Noemí González Polti de Viano

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Lucy V. Perez Mayoral, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, EDUARDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Su esposa Roxana Carrizo, hijas Celena, Iris, Yabel, nietos, hermanos, hermanos pol. y sobrinos partic. su fallecimiento y que sus estos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CARO DE FLINT, JOVITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Amelia Leal Rojas de Carrizo, su amiga y compañera, lamenta profundamente su partida, acompaña a la familia en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

CARO DE FLINT, JOVITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Javier Barrera Nicholson y familia participan con dolor el fallecimiento de la Sra. Jovita y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en este momento de dolor. Ya brilla para ella la luz que no tiene fin.

CARRIZO, GUSTAVO ADELMO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/19|. Su hermana politica Nilda R. Montenegro, su esposo Horacio Silvio Alfano, su sobrino Dr. Horacio Renato Alfano participamos con profundo dolor el fallecimiento de Gustavo, esposo de mi hermana Maria Cristina. Rogamos pronta resignacion para sus hijos, hijos politicos, nietos y bisnietas. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/19|. Horacio Pedro Montenegro y familia participan con pesar su fallecimiento y ruegan que el Padre le de el descanso eterno y una pronta resignación a su esposa María Cristina, sus hijos y demás familires.

CÓRDOBA, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Sus hijos Eduardo, Alfredo, Veronica, Sandra, Zulma, Nelida, h. políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE, LA PLATA 162. TEL. 4219787.

CORVALAN, ROXANA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Querida hija: tu inesperada partida me dejó destrozado el corazón. Se fue un pedazo de mi vida y no encontrare consuelo hasta el fin de mis días. Roxi esta pena que me lastima perdurara por siempre. La desesperanza se apodera de mí, te amo adorada hijita tu Mamá Toti y tu hermano Marcelo y familia.

CORVALAN, ROXANA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Querida sobrina: me queda tu sonrisa gravada en el recuerdo… no solo tu sonrisa sino el amor a tu familia, solidaridad con tus amigos, vecinos y toda aquella persona que necesitaba de tu buena voluntad. Hoy lloramos tu partida sin comprender la voluntad de Dios, descansa en paz querida Roxi tu tía Pocha; tus primos Silvina, Mariela, Sonia, Beto y tu sobrina Morenita. Tus tíos Pedro, Miro, Buby y Adriana y demás familiares participan con profundo pesar su fallecimiento.

GALVÁN DE MANSILLA, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Sus hijos: Claudio y Luján, sus hijos pol.: Vero y Luis, nietos: Claudio, Florencia, Sofía, Martín, Alejandro y Esteban, invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. La Piedad. C. de duelo: Espíritu Santo (S.V.) AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ ROJAS, RAMONA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Su esposo Roque, sus hijos Gabriel, Mónica, Emilio, Ramón, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 17. Casa de duelo La Rioja y Lugones 1792. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GONZÁLEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (Pampi) (q. e. p. d.) Falleció el 20/4/-19. Sus hijos: Francisco Eduardo, Mariana del Valle, Ramón Javier y Juan Pablo Viano, hijos pol. y nietos part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Su hermano político Carlos Enrique Viano, su esposa I. Montenegro de Viano, sus sobrinos Francisco J. Viano, Silvia Viano de Benavente, su sobrino político Mario Santiago Benavente y demás familiares participan con gran dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Sus sobrinos Graciela Vaña, Guillermo Avendaño y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Su prima Nilda Rosa montenegro, su esposo Horacio Silvio Alfano e hijo Dr. Horacio Renato Alfano participan con mucho dolor el fallecimiento de Pampi, acompañamos en el dolor a sus hijos, nietos y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Su cuñado Carlos Enrique Viano, su esposa I. Montenegro de Viano participan con dolor su fallecimiento.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo José Horacio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Renato Ciocci y flia., participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Pampi y acompañan a su familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Sus amigas; Rosa Lopez Gonzalez, Elsa de Mayuli, Zulema de Julian, Adelia de Bau, Gringa Liendo de Carrasco, Ñata de Barron y Marta de Castiglione, participan con pena su fallecimiento y acompañan a su familia en su dolor.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Martha Danela de Rufino y sus hijos Dante Luis Hernandez y Gabriela Rufino, Miguel Tejera y Maria Rufino, Nicolas Rufino y Belen Castiglone, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEM (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Camilo Zaiek, Norma Maza de Zaiek, sus hijos Antonio, Enrique Martin y Bettina y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Pampi y acompañan con el cariño de siempre a sus hijos y nietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.º

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Guillermina Guerrieri de Abalos, sus hijos Guillermina de Contar, Zulema de Valdez y Jorge Eduardo Abalos con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por la pronta resignacion de sus hijos.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Susana Vivona, sus hijos Benjamín, Valentín, Agustín y Martín Arce, sus hijas políticas María Eugenia, Soledad, Carla y María y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Graciela de Arzuaga, sus hijos Carlos Ignacio y Marcelo Federico, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Carlos Ignacio Salvadores, su esposa Maria Andrea Couget, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Marilí Pinto, su hijo Juan Pablo Navelino Pinto participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Marcelo Federico Salvadores y Lisi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Jose Ignacio Salvadores, Matias Salvadores y Santiago Salvadores, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Susana Carol Posse, sus hijos Javier, Milagros, Victoria y Maria Susana Gonzalez Carol, y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Rodolfo Améstegui, su esposa Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana y Paula con sus respectivas flias., participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos con el cariño de siempre. Elevan oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Santiago Carlos Lezana, Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar y Valentino y sus nietos Federico, Faustino y Benicio participan su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Marta Zaccardi de Barbieri y sus hijos Marta, Rolando, Ines y Alejandra con sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Los amigos de su hijo Topo, Cacho, Jorge, Ruly y Marcelo participan su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Facundo Lezana, Lorena Perez Elias y su hijo Benicio participan su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Miguel Angel LLapur y flia., acompañan en este dificil momento a su amigo Topo y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Las amigas de su nuera Claudia Montenegro y Francisco Viano; Andrea, Bechi, Gachu, Ana Ines, Veronica, Marcela y Cecilia, participan con mucho pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Alvaro Caldera y Cecilia Brizuela, participan el fallecimiento de la Mamá de sus Amigos Francisco, Mariana, Topo y Juan Pablo y los acompañan en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Tu primo hermano Juan Jose Lami Polti, su esposa Maria Luisa, sus hijos Juan, Lucia, Marcela, hijos politicos y nietos. participan con dolor su fallecimiento y ruegan al Señor por su eterno descanso.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Felisa Anabel Moyano de Arce, sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analía, Ana María y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Andrés Muratore y Anabel Arce, sus hijos Anabella y Augusto Viaña, Andrés, Belén y Agustina Muratore participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Carlos Soria Vildósola, Analía Arce y sus hijos Merceditas, Gonzalo, Paula y Joaquín Soria participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Alfonso José Arce participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Sara Arce Viaña de Liendo, sus hijos Arturo, Sarita, María Adela y María Elena Liendo Roca participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de tanto dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Ana Gómez, Patricio y María Cecilia Pernigotti participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZALEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Monseñor Francisco Polti; Marta Polti de Capizzani y sus hijos Mario, María Luciana, María Silvina y Pablo con sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

KLADKO, LUBOV (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Sus vecinos Dominga de Maya, Manuel Maya y Carlos Maya y respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a la familia. Elevan oraciones.

MARTÍNEZ, MARIANO NICOLAS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Su padre Humberto y Silvia, sus hnos. Julia y Agustín participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol hoy a las 10. Casa de duelo P. L. Gallo 330, S.V. Nº 2. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PAZ, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Sus primos Susana Muxi, Francisco Touriño y su familia participan con dolor su fallecimiento.

PAZ, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Su prima Alicia Muxi y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Sus primos Luis Agüero, María Pía de la Rúa y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Raúl Orlando Paz y familia despiden con dolor a su hermana Olguita.

PAZ, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Amalia Elena Filippa de Guber, Rolando Filippa y Esmeralda Filippa participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ ROJAS, GONZALO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Con gran tristeza y cariño acompañamos en el dolor a la familia Paz. Tus profesoras de la Escuela de F. P. y Capacitación Laboral Nº 20 Bº Autonomia (Peluqueria), Paola, Martha, Kuky, Daniela y Susana, rogamos oraciones en su memoria.

SEVILÁN, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá. Su hermano del alma tito Cevilan y sus hijos Lito Cevilan y Joshela Cevilan y respectivas flias., participan con hondo pesar su fallecimiento.

SEVILÁN, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Sus sobrinas de corazón Marisa Saavedra, Sol y Natalí Rodriguez Saavedra, participan con profundo dolor su partida.

SEVILÁN, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. El grupo de Supervisores Escolares jubilados participa el fallecimiento de la Sra. esposa del compañero y amigo Segundo Damián Suárez. Eleva oraciones en su memoria.

SEVILÁN, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Al partir a la casa de Dios, dejaste un gran vacío entre tus seres que te amaron y en aquellos que sintieron un gran cariño hacia ti. En este momento de gran dolor por la pérdida de la esposa de Damián Suarez, su amigo Toto Infante e hijo lo acompaña en su sentimiento y ruega a Duis que le brinde consuelo y paz a el y a su familia.

SEVILÁN, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Señor, Rosita ya está ante tí, haz que brille para ella la luz que no tiene fin. Dina Gonzalez de Savedra sus hijos Maria Angélica, Betty, Mario y Marisa, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SEVILÁN, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Comisión Directiva y socios del Club José Quito Vega, participan su fallecimiento y acompañan a Damian en este dificil momento al igual que a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SEVILÁN, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Con gran tristeza despedimos a la amiga de toda la vida; Poro, Bochin, Nidy, Kuki y familias, elevan oraciones en su querida memoria.

SEVILÁN, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Viviras eternamente en nuestro recuerdo vecina de Suncho Corral; hijos de Juan Alvarez; Antonio, Lucho, Negra y Cristina y familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, CRISTIAN FERNANDO (Poro) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Sus padres del alma Norma Cisneros, Domingo Pacheco, sus hnos, primos, sobrinos y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio Parque De La Paz. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE, LA PLATA 162. TEL. 4219787.

SILVA, LIDIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Sus hijos Irma Margarita, Jaime, Javier, nieto Yudith, Pablo, Gonzalo, hijos pol., bisnieto y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. a las 9 hs. Casa de duelo Antenor Álvarez 1150. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

UEQUÍN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Su esposa: Ana Delina Gómez, sus hijos: Ana Liz, Mónica y Carlos, hijos pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. Jardin del Sol. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

UEQUÍN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Su hija Ana Lis Uequín, su nieto Santiago Ábalos Uequín e Ivana Lis Ábalos Uequín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

UEQUÍN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Su hija Mónica Uequín, su esposo Ramiro Camacho Aldunate y sus nietas Camila y Micaela Camacho Uequín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

UEQUÍN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Su hermana Maria Rosa y flia., con profunda consternacion participa su partida y ruegan al Altisimo lo tenga en su gloria. Te amamos hermano.

UEQUÍN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Su hermano Rodolfo Uequin y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

UEQUÍN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Su sobrina Judith Quelas, su esposo Luis Abdo e hijos lamentan profundamente su perdida y acompañan a la querida tia Anita, primos Analis, Moni y Carloncho e hijos en estos dolorosos momentos.

UEQUÍN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Su prima Ida de Nader y flia., participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Anita y a sus hijos Carlos, Ana Lis, Monica y familias. Ruegan al Señor que en su Gloriosa Resurrección lo conduzca a la Casa del Padre donde hallará la paz y el descanso eterno.

UEQUÍN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Carlos Uequín (h), su esposa María Antelo Añez y sus nietos Carlos Lorgio, Carlos Pablo, Carlos Eduardo y Nahemi Uequín Antelo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

UEQUÍN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Tus amigos de la vida Chulo, Chala, Lucho, Ariel, Pablo, Caio B., y Caio G., Zaza, Osvaldo, Gallego, Mauri, Tavi, Palmiro, Enrique, Pinki, Mariano, Nacho, Seba, Turco Sapac, Bonyo y Carlos participan con dolor la partida de su gran amigo Carlos. Elevan oraciones en su memoria.

UEQUÍN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Chulo Pagani, su esposa Liz, sus hijos Luciana, Marianela y Mauricio con sus respectivas familias acompañan a su familia en este dificil momento.

UEQUÍN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Estanislao Kozlowski, sus hijos Daniel, Viviana, Yeyé y Ariel, su hermana política Marta Anelli participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

UEQUÍN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Victoria Uequin., Ruben Pickaluk y flia., Juan C. Uequin y flia., Gustavo Nabac y flia., participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

UEQUÍN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Querido y gran amigo, cuántos momentos compartidos, hoy te despedimos con todos los honores que te mereces, por esa amistad y hombria de bien. Dios te reciba en su Gloria. Chala, Mariano, Sebastian y Lucas.

UEQUÍN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Eduardo Oscar Muhn, su esposa Laura Santos e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

UEQUÍN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Anita tu familia sera tu consuelo en el dolor por la perdida de tu querido esposo. Te acompañamos y elevamos oraciones por el descanso de su alma. Lucho Zanello, su esposa Mony Salomón.

UEQUÍN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|.

Tu cuñada Michy Gomez de Ponce, su concuñado Poly Ponce, sus sobrinos Polyn, Silvi, Rody, Dany Ponce y Fabricio, participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

UEQUÍN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|.

Que brille para el la luz que no tiene fin " Descansa en paz. Tus sobrinos Eduardo, Lilia, Eugenia y Silvia participan con profundo dolor su fallecimient0o y ruegan oraciones en su querida memoria.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Su madre Elba Savy, sus hermanos Fernando, Roberto, Diego, Martín y sus respectivas familias invitan a la misa que al cumplirse un mes de su fallecimiento se oficiará hoy a las 19 en la Capilla San Luis Gonzaga, Bº 1ª Junta.

BRAVO, GLORIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. Hoy se cumple 1 año de tu partida Mami. Gracias por la vida y los valores que me dejaste, te recuerdo con mucho cariño. Tu hijo Puchi Avila, Estela y tu nieto Exequiel.

LOTO, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Hoy se cumplen seis meses de tu partida al Reino de Dios. Nunca muere quien vivió para entregar tanto amor. Tu vida fue para cuidarnos, guiarnos y enseñarnos a ser buenas personas, por eso tu imagen y tu recuerdo lo tendremos presente todos los días. Sus hijos Estela, Oscar, Lula, Nora, Irma, Paco, Juana, Nancy, Adriana, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda.

OVEJERO, LIDIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Su hija Nelly Ovejero, hijo político Guillermo Boglione, nietos: Giannina, Lara y Gringo , bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos al cementerio local. Las Termas.

RAMOS, LIDIA BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Sus hijos Luis, Mirta, Hugo, Bety, Marcelo, Edgardo, Natalia, Mónica, Mariana y Laura, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio San Agustín. SERVICIO REALIZADO POR CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGURIS. EMPRESA PICCO.

BARRERA, FAUSTO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/19|. Padre, amigo y esposo ejemplar. Su hijo Ramón Ricardo Barrera invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Inmaculada Concepción de Frías, por cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento. Frías.