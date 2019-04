Notas Relacionadas

Tres historias de esfuerzo, superación y amor

Hoy 21:00 -

Paula Loza es licenciada en Psicología, trabaja en la asociación Aspadi (Asociación Santiagueña de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad)y, al igual que sus colegas docentes de esa institución, buscan las oportunidades que permitan a los jóvenes a completar su educación con una pasantía laboral.

La docente comentó que “nuestra escuela, centro especial de capacitación laboral y terapéutico Aspadi, recibe a jóvenes de 14 años en adelante. Los primeros pasos en la escuela apuntan a trabajar la cuestión pedagógica y de alfabetización. Cuando llegan a los 20 años, se empieza a ver de orientarlos hacia áreas de capacitación laboral y se empiezan a trabajar hábitos de trabajo. Más tarde, a esos chicos cuando tenemos la posibilidad de realizar pasantías, tratamos de ubicarlos laboralmente”.

Paula, comentó que es muy diferente de un año a otro la posibilidad de insertarlos en pasantías pero, en general, son escasas. “No son muchas las oportunidades de realizar pasantías con estos chicos. El año pasado Fabripan nos ofreció un lugar e integramos 4 alumnos. Este año apostamos a aumentar el número y vamos a ver si podemos llevarlo a 6.

También, tenemos una joven integrada laboralmente en la sala de hemodinamia de la clínica Yunes”, indicó. Agregó que por la situaciones económicas por las que atraviesa el país, las oportunidades de pasantías son fluctuantes.

Por ejemplo hace una década, una de las grandes superficies comerciales había abierto la posibilidad de pasantías a 10 jóvenes pero más tarde, se cerró la posibilidad de integración y quedó un solo pasante. Más tarde otro supermercado, llegó a contar con 8 pasantes pero, también finalizó sin tener continuidad. A su vez, una empresa de limpieza llegó a integrar 4 alumnos durante 3 años pero luego, esa oportunidad se desvaneció.

“Con las pasantías lo que se busca es introducirlos al mundo laboral, pero no son muchas las oportunidades”, indicó. Destacó que este año “hay una serie de proyectos dados por el ministerio de Trabajo que se han reflotado, se están empezando a mover, hubo años en los que ha funcionado, proyectos de capacitación para producción pero además este año han empezado a financiar las integraciones laborales”.

Cómo es el acuerdo de integración

La Lic .Loza informó que “los alumnos que acceden a las pasantías también asisten a la escuela. Tienen 4 horas de escuela y las otras 4 horas en jornadas de pasantía. Eso se acuerda según las necesidades de la empresa”. Destacó que “no es una integración laboral plena la que se hace, sino en jornadas de 4 horas. Son pasantías y no cobran un sueldo. Se hace un convenio entre la empresa integradora y la escuela, la escuela selecciona los chicos y se hace responsable por ellos”. Incluso, “la escuela hace un acuerdo con el padre para que se comprometa a cumplir y se explica que es solo una pasantía que no implica una relación laboral”.

Con respecto al pago de la pasantía, señaló que “lo que se les paga no es un sueldo sino una suma que se considera una remuneración estímulo para gastos que la fija el empleador. Pero el empleados no tiene una relación contractual con el alumno sino que la escuela es la que tiene la relación”.

Limitantes

Consultada sobre cuáles son las limitantes que se observan en la integración, además de la falta en cantidad de empresas que deseen darles la oportunidad de pasantías, las Lic. Loza señaló que “los chicos con los que nosotros trabajamos son los que no tienen una discapacidad motriz sino intelectual. Cuando esa discapacidad viene asociada a trastornos conductuales es muy complicado y para nosotros no es posible la integración”.

En las tareas que se los entrena a los pasantes “lo que se busca es que sean trabajos en lo posible que se puedan mecanizar, que no le exija una valoración crítica en determinadas situaciones sino que sea más bien un trabajo repetitivo”. Añadió que “las otras limitaciones son las de la economía porque el aprendizaje y la adaptación del joven al mundo del trabajo no es fácil ni rápida, entonces lleva su tiempo y hace falta la dedicación de alguien de la empresa que quiera enseñarle a hacer el trabajo al joven para que lo vaya viendo y lo pueda supervisar, no es simple”.

Puntualizó en este sentido que “nosotros podemos tener un taller de repostería pero a la hora de trabajar, lo más factible es que no vaya a hacer lo mismo que está haciendo en la escuela, entonces hay que enseñarle muy puntualmente qué es lo que va a hacer, cosas que por ahí para el resto son simples”.