La hija de “La Princesita” conmovió con su defensa virtual

Como muchas chicas de su edad, Sol Cwirkaluk, la hija de 11 años de Karina “La Princesita” Tejeda y “El Polaco” usa con mucha frecuencia las redes sociales, pero no todas las respuestas que generan sus posteos son agradables. A veces, se encuentra con comentarios muy hirientes y desagradables.

Por eso, la adolescente hizo uso de su creatividad para enviar un mensaje directo a todos los que, resguardados en el anonimato, la critican sin piedad. “No soy perfecta y si no te gusta pues Bye Bye”, escribió la preadolescente en Instagram junto a un video en el que exhibe su nariz, su vientre y sus piernas mientras suena de fondo la canción “Superficial Love”, de Ruth B. “Porque no soy perfecta, tengo fallas, y si no te gusta eso, perdete”, remarca Sol en la fonomímica que hace frente a la cámara de su celular.

El posteo no solo impactó entre sus seguidores, sino también entre sus famosos padres, quienes admitieron haberse conmovido al verla defenderse de las críticas de esa manera. “¡Me hiciste llorar! Sos tan especial mi reina hermosa. Hermoso mensaje de amor propio y aceptación”, escribió Karina en los comentarios; y su padre “El Polaco” le dedicó: “Te amo con toda mi alma”.