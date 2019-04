Creen que será “difícil” cumplir acuerdo de precios

Hoy 23:28 -

El presidente de la Asociación de Carnicerías de la Capital Federal, Alberto Williams, consideró que será “muy difícil” que se cumpla el acuerdo del Gobierno con los frigoríficos exportadores, por el cual éstos ofrecerán asado, vacío y matambre a $149 el kilo y que serviría para “fijar precios de referencia” para los supermercados y carnicerías. “Ojalá esto se cumpla, vendría bien para la gente necesitada porque la carne está cara, pero será muy difícil”, afirmó.

Williams enumeró entre los inconvenientes que la cantidad de 120.000 kilos semanales ofrecida en oferta será “muy poca” y que “se hace en el Mercado Central, las carnicerías no estamos incluidas”.

Criticó además que “arranca recién en 15 días”. “Háganlo bien o no lo hagan, porque no sirve”, aseveró. “Puede ser que las cadenas de supermercados tengan carne a ese precio, pero lo que pasa siempre es que el cliente va y le dicen que no tienen porque no le entregaron. Además lo que compran en Liniers a $149 el kilo no lo van a vender al costo”, dijo el titular Asociación de Carnicerías de la Capital Federal