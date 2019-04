¿Quién y cómo derivar a una consulta psicopedagógica?

Hoy 23:55 -

La carrera de Licenciatura en Psicopedagogía tiene en la provincia de Santiago del Estero más de 35 años en la Universidad Católica de Santiago del Estero (Ucse) y actualmente cuenta con Ley de Ejercicio profesional desde el Colegio de Profesionales Psicopedagogos con 150 matriculados a la fecha. Podemos definir la Psicopedagogía como una disciplina especializada en los comportamientos humanos en el ámbito socioeducativo.

El rol del psicopedagogo es ayudar a superar las dificultades y los problemas de aprendizajes de las personas en cualquier momento de su ciclo vital. Los psicopedagogos somos profesionales de la salud mental con incumbencias que se han diversificado y con un estatus epistemológico consolidado, con saberes consultados por muchas otras disciplinas, no se limita solamente como en antaño a los problemas de aprendizaje, sino que tiene espacios de trabajo desde lo legal, lo escolar, en el ámbito de salud, del trabajo con discapacitados, lo preventivo, lo asistencial y otros que se van sumando dado que su objeto del estudio atraviesa el espectro de situaciones donde la posibilidad de aprender acontezca.

Los psicopedagogos clínicos abordan la dimensión subjetiva del aprendizaje, evalúan y comprenden las caracterizaciones del aprender tanto normal como patológico desde un formato de aparato psíquico que permite conocer las condiciones bajo las cuales el pensamiento se constituye: interpreta las dificultades desde su resignificación como manifestación de la subjetividad, más no lo agota, es decir no es posible explicar el padecimiento de un sujeto (en cualquier momento evolutivo) sólo a factores históricos subjetivos sino que también implica conocer la disponibilidad y flexibilidad de sus esquemas de conocimiento, las barreras que sepresentan desde lo social, las características de la enseñanza, etc.

Se trata de inferir desde una reconstrucción retrospectiva sus perturbaciones en función de sus procesos históricos libidinales, pero los objetos de conocimiento son significantes con significados polisémicos que toman también las connotaciones objetivas de lo escolar que se amplían en lo subjetivo y viceversa en un binomio íntimamente relacionado y ese vínculo es el que descifran, observan, analizan los psicopedagogos clínicos.

Otro ámbito muy demandado y expansivo aunque no gratuito es de la orientación vocacional donde el psicopedagogo acompaña a dar a luz un proyecto de vida donde la elección vocacional se constituye en un aprendizaje como proceso único e intransferible donde también se valora la subjetividad pero además las aptitudes, intereses, gustos , la información de la oferta educativa, etc.

Pero entonces quién deriva a atención psicopedagógica? En los primeros tiempos esta función estaba relegada a los médicos pediatras o neurólogos que lo hacían en función de ciertos síntomas clínicos que eran los motivos de la génesis de problemas de aprendizaje y estos profesionales de la salud derivaban en función de la necesidad de la interdisciplinariedad.

Actualmente pueden derivar los docentes que observan adquisiciones de aprendizaje que no respetan la edad evolutiva, comportamientos no adaptativos, que intentan enseñar, pero sus alumnos no aprenden a pesar de variar o diversificar la propuesta pedagógica…. pero también pueden hacerlo los padres que sin necesidad de derivación docente ellos mismos detectan algunas dificultades madurativas que pueden derivar o no en problemáticas de aprendizajes, dificultades a la hora de hacer las tareas, de estudiar, etc.; esto es en el marco de la primera infancia.

En la adolescencia o adultez pueden hacerlo las personas que quieran conocer características de su funcionamiento cognitivo y quieran fortalecer sus aprendizajes desde el trabajo de sus DBA: Dispositivos Básicos de Aprendizaje: memoria, atención y motivación donde el profesional psicopedagogo potenciará sus recursos para obtener un rendimiento escolar/académico de calidad pero también se puede consultar para construir una elección vocacional describiendo los rasgos personales en relación al perfil profesional de la carrera oficio u ocupación que elija, en un trayecto laboral o cambio ocupacional, etc. que son siempre trayectorias vitales.

Otro ámbito muy específico de los psicopedagogos es atender a las personas con problemas de aprendizajes derivados de una discapacidad que puede ser mental, intelectual, sensorial o psiquiátrica, ya que somos especialistas en la selección de estrategias, recursos humanos y técnicos para orientar y realizar seguimiento de los aprendizajes orientando trayectorias reales mediante pedagogías alternativas. Atender situaciones en el ámbito escolar dentro de los Equipos de Orientación escolar desde el paradigma de la complejidad donde conjuntamente a otros profesionales orientamos trayectorias escolares con alumnos, docentes, padres y personal docente.

El Colegio Profesional de Psicopedagogos de Santiago del Estero se encuentra abocado a varios objetivos; entre ellos el de jerarquizar la profesión ya que la misma se ha diversificado y a incluir estas prácticas profesionales en todas las obras sociales tanto privadas como públicas y en las que demanden la intervención por problemas de aprendizajes derivados de discapacidad, esto es que los centros categorizados incluyan esta prestación para orientar las trayectorias escolares de alumnos con discapacidad que presentaren o no el CUD: Certificado Único de Discapacidad.

Desde el ámbito de lo público el servicio de Psicopedagogía no se está brindando en Cepsi ni en ningún hospital ni en Unidades Primarias de Atención, así como tampoco existe un espacio gratuito de orientación vocacional donde los estudiantes de los últimos años puedan recibir asesoramiento y acompañamiento en la elección de trayectorias terciarias y/o universitarias por lo cual estamos gestionando con las autoridades que correspondan la prestación de estos servicios gratuitos para fortalecer la salud mental de la población escolarizada y no escolarizada.