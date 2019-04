El “Negro” Pons acarició el título de hombre fuerte de Sudamérica

Hoy 00:28 -

PAMPA DE LOS GUANACOS, Copo (C). El fin de semana previo a las Pascuas 2019, se celebró en la ciudad de Sao Paulo, Brasil el evento más importante en la agenda de las competencias internacionales de strongman en América donde participaron atletas de diferentes categorías de Uruguay, República Checa, Brasil y la Argentina.

Daniel Pons el atleta santiagueño oriundo de Pampa de los Guanacos viajó a competir en éste que fue su tercer viaje al país vecino. Esta vez consiguió un segundo lugar importante (único argentino en obtener este podio en un Arnold). Además, ganó por segunda vez en Brasil, en la categoría absoluto más de 105 kilos.

Doce competidores se midieron en seis pruebas durante dos días y debieron levantar pruebas que exigieron sus músculos con yugo 370 kilos , peso muerto con barra Axle 285 kilos, piedras de atlas al hombro135 kilos, sacos de arena 125 kilos y sentadillas de 300 kilos.

El primer día fueron seis horas de competición en todas las categorías y el segundo día cuatro horas, donde nuestro representante argentino pudo concretar todas las pruebas. En el “Deporte Rey de la fuerza”, Pons es considerado ya un ícono en Sudamérica, donde compitió con sudamericanos y centroamericana en Estados Unidos, Europa, México, Brasil, y la Argentina muchas veces y saliendo en el podio casi todas excepto una.

En declaraciones a EL LIBERAL, destacó: “La última vez que había viajado a Brasil me lesioné y me rompí el tendón de mi biceps izquierdo y desgarro. El volver de allí me generaba angustia, pero la maravillosa gente y amistades que tengo en ese bello país hicieron que fuera más fácil. Los fantasmas de volver a mi país otra vez con alguna lesión me provocaba ansiedad y miedo. Pero lo vencí y me he colocado en el podio”.

“Cada vez es difícil estar entre los primeros puestos, y más si vivís en la Argentina donde lo económico influye en todo porque Brasil cada vez tiene atletas más especializados y con grandes entrenadores, un gobierno que los apoya y sponsors fuertes de esa manera lo hacen más fácil”, indicó. Añadió: “Lo importante en la vida no es saber llegar a la cima, sino mantenerse en ella. 12 años compitiendo a nivel nacional e internacional y siempre peleando por los primeros puestos a un nivel élite”.