La defensa asegura que espera con ansias el juicio porque sostiene que no hay pruebas

Hoy 01:08 -

“La defensa quiere que se fije una fecha y se lleve a cabo el juicio lo antes posible porque confiamos que no hay ninguna evidencia que incrimine a Iván Navarro”, así lo aseguró en diálogo con EL LIBERAL el Dr. Juan José Saín, abogado defensor del principal sospechoso del “homicidio” -según la Fiscalía- de Carlos Emanuel Zárate.

“Ya fuimos notificados de la presentación de la requisitoria fiscal por parte del Dr. Ignacio Guzmán, lo cual estábamos esperando ya hace varias semanas, ya que llevamos un año y ocho meses de arduo trabajo”, continuó Saín. “Estamos a la espera -con su cliente que permanece detenido- de que se fije la fecha de audiencia ante el juez de Control de Las Termas, donde vamos a pedir que se incorporen varios testimonios que consideramos claves”, explicó.

La defensa tendría varios testigos que podrían acreditar lo que hizo Navarro la jornada del 2 de octubre, cuando Zárate fue visto por última vez, insistiendo en su inocencia. Seguidamente Saín agregó: “En la audiencia también voy a desistir de los plazos procesales y vamos a requerir el sobreseimiento total y definitivo, y lógicamente la libertad para mi cliente”.

“Pero como estoy seguro de que no me harán lugar a ese planteo, voy a solicitar que se lleve a cabo el juicio oral con un tribunal colegiado y que el debate sea cuanto antes, porque estamos seguros de que no hay evidencia en contra de Navarro en relación a tamaña acusación (homicidio simple)”, aseveró el letrado.