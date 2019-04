Juzgan a militar por asesinato de la periodista santiagueña Lorena Mazzeo Olivera en España

Hoy 01:11 -

Un militar será juzgado desde mañana en España, acusado de asesinar en el 2016 a la periodista santiagueña Lorena Mazzeo Olivera, y para quien la hermana de la víctima reclamó: “Que se pudra en la cárcel. Los asesinos no cambian ni se reinsertan” en la sociedad.

El juicio se celebrará hasta el 26 de abril y la Fiscalía española pedirá 21 años para el asesino, Félix Daza Cabeza. Lorena Mazzeo Olivera fue muerta el 23 de octubre de 2016 en su domicilio de la avenida Constitución, en la capital majorera. Allí, el acusado, después de mantener relaciones sexuales.

Con la intención de acabar con su vida y, en todo caso, aceptando que podía ocasionarle la muerte, la asfixió por estrangulación con mecanismo no concretado provocándole su fallecimiento a los pocos segundos, según se recoge en el escrito de calificación de la Fiscalía.

La estranguló Además, el acusado la estranguló desde atrás, por la espalda, anulando cualquier previsible defensa que la víctima de otro modo, al menos instintivamente, hubiera empleado, dejando su cadáver en la tina del baño del inmueble. Además, para evitar ser descubierto, se llevó la ropa interior de la cama, cortó los cables del router y del teléfono, apropiándose de dos teléfonos móviles y de un Ipad. Dolor y soledad La madre Mara, y la hermana de Lorena, Gabriela Acosta, asistirán a las audiencias.

“Que se pudra en la cárcel...” Este grito desgarrador tiene su origen a 8.215 km de Fuerteventura. En Santiago del Estero, el dolor de la familia Olivera no cicatrizó a pesar que transcurrieron más de 30 meses del horror. Gabriela, modelo y hermana de la mujer asesinada, señaló telefónicamente a un medio español: “Ojalá se pudra en la cárcel para que no cometa otro crimen y que otra familia no sufra el dolor intenso que nosotros estamos padeciendo”.