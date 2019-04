“Esperaba un milagro de Dios y no puedo creer que mis hijos estén muertos”

Hoy 01:28 -

Maira Daiana Lazarte cuñado” asegura que cierra los ojos y que lo único que recuerda es a sus dos hijos “quemados, asfixiados, sin poder respirar”. Señalados -junto con su expareja- por muchos como responsables de la larga historia de abandono de los pequeños, Maira y Pascual Jiménez, brindaron su versión a EL LIBERAL, intentando reconstruir las últimas horas de sus hijos.

El martes a la madrugada un voraz incendio destruyó su hogar y mató a Alejandra Nahir, de 3 años, e idéntico fin tuvo su hermanito, Lionel Misael Isaías, el viernes a la tarde en una sala del Cepsi. El escenario fue su hogar, en calle Catamarca al 400, del Bº Los Lagos.

“En los primeros minutos del martes, con mi mami y una hermana fuimos al cajero. Dejé encendido un espiral, pero no recuerdo en qué lugar lo dejé”. Ahondó: “Habrán sido diez cuadras. No demoramos mucho, porque no había gente en el cajero”. De regreso, en un remís, “de lejos ví que de mi casa salía humo. Con mi mami entramos desesperadas.

Yo saqué a mi hijo varón y mi mami a Alejandra”. “Estaba quemadito” Profundizó: “Lionel estaba quemadito y le hice respiración boca a boca. Reaccionó y después ya no se movió”, ahondó. “En cambio, Alejandra nunca reaccionó. Algunos vecinos me retaron y me dijeron que no los tocara, pero no podía no hacer nada”, prosiguió Maira. Dijo que luego, se trasladaron al Cepsi.

“Mi hija falleció primero. Pusimos nuestra fe en Dios. Esperaba un milagro, pero pronto empezaron a fallarle los riñones (al hijo varon) y debieron dializarlo”, detalló. “No puedo creer que mis hijos estén muertos”. Ayer, Maira esperaba autorización legal para velar e inhumar hoy a su pequeño hijo.