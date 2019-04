Ferrero: “Tenemos un numerito de ocho y se nos puede dar”

Hoy 01:32 -

Ni bien se consumó la clasificación de Central Córdoba al reducido, su capitán Alexis Ferrero mostró su satisfacción por lo logrado e ilusión por lo que viene. “Siempre pensamos en mantener a Central en la categoría, que se le venía haciendo muy complicado. Gracias a Dios, los buenos resultados nos permitieron ahora tener un lugar dentro de esos ocho que van a buscar un ascenso a Primera. Tenemos un numerito de ocho y se nos puede dar”, manifestó tras el 0 a 0 ante Chacarita, en San Martín.

“Internamente siempre pensamos en positivo, en hacer un buen torneo, teníamos jugadores para eso. El arranque fue duro, fue complicado, hasta la fecha nueve estábamos en zona de descenso. Pero gracias al trabajo, la unión, el sacrificio y a que tuvimos el acompañamiento de la gente y los dirigentes, que siempre estuvieron al pie del cañón para lo que necesitamos, los resultados se empezaron a dar y hoy todo el pueblo ferroviario está feliz por eso”, agregó.

“Nunca Central Córdoba tuvo la posibilidad de pelear por un ascenso a Primera, estamos en un lugar de privilegio pero ya el lunes tendremos que pensar en el primer partido y ya veremos quien nos toca”, completó. Sobre el partido ante Chacarita, admitió que sintieron el desgaste. “Lo hemos sentido más que nada porque el último partido fue el clásico e hicimos un desgaste físico impresionante.

Viajamos el miércoles, tuvimos poco descanso y no es fácil. Ellos tenían muchos chicos en cancha, más descansados y sin viaje. Desde algún lugarcito creo que nos hubiese faltado dos días más de descanso para estar mejor, creo que no fue nuestro mejor partido. Seguramente para lo que viene tenemos que mejorar y mucho pero conseguimos lo que queríamos que era clasificar”, explicó. Central no tendrá ventaja deportiva en el arranque del reducido. “Obviamente hubiésemos querido terminar más arriba, pero clasificar ya para nosotros es un logro muy importante. No era algo que estaba en los planes al principio pero se fue dando y gestando de a poco, así que el que nos toque nos va a tener que sufrir”, dijo el capitán al respecto. “Tenemos un numerito de ocho por un lugar en primera. A lo mejor nos levantamos mejor nosotros y se nos puede dar. Creemos que los hinchas deben estar felices como nosotros, venimos cumpliendo muchos objetivos de un año y ocho meses para atrás”, cerró.