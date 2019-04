Ortega habló sobre Francia 98: "Perdimos por mi culpa"

Hoy 14:52 -

En el programa de Andy Kusnetzoff, el ex River Ariel Ortega habló sobre la derrota que sufrió la Argentina ante Holanda en el Mundial de Francia 98, lo que significó la eliminación de la albiceleste. “Perdimos por mi culpa”, aseguró.

Te recomendamos: "El Provincial pone la primera hoy"

“Fue una jugada que hasta el día de hoy me cuesta superar. Una de la cosas más tristes que me pasó en el fútbol. Fue un Mundial maravilloso, estaba en la plenitud de mi carrera. Fue un partido que estaba para ganar. Le habían echado un jugador a Holanda. No me cobran un penal, caigo, fue un segundo, una reacción que hasta el día de hoy me arrepiento”, narró el jujeño.

Y agregó: “Lo tenía a Van der Sar, intenté pegarle un cabezazo de la bronca. Milésimas de segundo, me echaron. En el trayecto que me voy al vestuario escucho un gol. Le pregunto al utilero. Era de Holanda. Tenía ganas de volverme caminando hasta Argentina. Ver a tus compañeros entrar”.

Por último, el ex jugador nacido en Ledesma, lamentó: “Fue algo tristísimo para mi vida, mi carrera. Me costó superarlo. No se supera. No lo pude superar. Quiero volver el tiempo atrás a esa jugada... Me han pasado otras cosas en el fútbol pero no como ésa. Perdimos por mi culpa. Si estaba en cancha en ese momento... Fueron 5 minutos como una tragedia”.