Denunciaron al padre de Wanda y Zaira Nara por golpear a su ex

Andrés Nara, padre de Wanda y Zaira, fue denunciado por su expareja, Florencia Olivera, por violencia de género. “Me pegaba de dos a tres veces por semana”, aseguró la mujer en una reciente entrevista.

“Estuve siete meses de novia. Los dos primeros meses era un amor él, era un caballero y muy amable y después por diciembre ya empezó las discusiones y se ponía agresivo. Y en enero ya empezó a ser agresión física, no verbal”, expresó la mujer.

Cuando el conductor del programa le preguntó si él le pegaba, ella no dudó en contestar: “Me pegaba de dos a tres veces por semana. Eran cachetazos, golpes de puño, me agarraba del cuello”.

“Muchas veces me llegó a lastimar. Yo estaba enamorada y enganchada. Cuando me preguntaron por qué no me saqué fotos era porque los golpes los tapaba, los ocultaba, ni mis amigas ni mi familia sabían que me pegaba, sentía vergüenza”, confesó Olivera.

Finalmente, contó el episodio que tuvo lugar en la comisaría al hacer la denuncia: “Cuando llego a mi lugar de trabajo empiezo a caminar rápido a la comisaría y él iba a la par mía en el auto insistiéndome que me vuelva a subir. Él entra atrás mío y adelante de la policía me dice: 'Si me denunciás te mato'”.