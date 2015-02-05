CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de abril de 2019
A LAS 11.45 EL PRECIO JUSTO
Por El Liberal
22/04/2019 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 MI VIDA ERES TÚ
00.00 CAMPANAS EN LA NOCHE
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE
TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PEDALIER
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: : MITRE VS.
ALMAGRO
17.00 FANÁTICAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14:
OLIMPICO VS. GIMNASIA
20.30 CORAZÓN DE VINILO
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
23.00 TORNEO REGIONAL:
INSTITUTO VS. INDEPENDIENTE
FDEZ.
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA
COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
06.09 MI SEMANA CON MARILYN
08.02 LOS MUPPETS EN LA ISLA DEL
TESORO
09.55 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS
11.47 EL IMPERIO DEL SOL
14.49 ZOMBIES
16.41 AMOR DE LOCOS
18.33 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS
20.25 ZOMBIES
22.17 PUNTOS DE VISTA
23.59 STRIKE BACK 02 EPS 01
TCM
06.47 LA NIÑERA
07.10 LA NIÑERA
07.34 LOST
08.19 LOST
09.03 LOST
09.48 LOST
10.31 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 2)
10.56 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 2)
11.21 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 2)
11.45 LA NIÑERA
12.09 LA NIÑERA
12.33 LA NIÑERA
12.57 LOST
13.41 LOST
14.26 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 2)
14.51 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
15.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
15.40 LA NIÑERA
16.02 LA NIÑERA
16.27 ARMA MORTAL 3
18.34 PICAPIEDRAS EN LAS VEGAS
20.27 ANALÍZAME
22.00 DOS POLICÍAS REBELDES
TNT
06.58 LA ISLA DE NIM
08.36 LOS PERDEDORES
10.21 UN GRAN DINOSAURIO
11.57 UN SUEÑO POSIBLE
14.18 INTERSTELLAR
17.21 ROBO EN LAS ALTURAS
19.12 BATMAN V SUPERMAN. EL ORIGEN DE
LA JUSTICIA
22.00 MACHETE
00.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2
SPACE
06.00 ICEMAN
07.12 ¿QUIÉN SOY?
09.07 EL AUTO VOLADOR
11.04 EL HOMBRE ARAÑA
13.21 EL HOMBRE ARAÑA 3
15.57 PUNTO DE QUIEBRE
17.54 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
20.06 HARD TARGET.
OPERACIÓN CACERÍA
22.00 GAMER. JUEGO LETAL
23.57 ARENA. DESAFÍO MORTAL
CINECANAL
11.22 MI ABUELA ES UN PELIGRO 2
13.12 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA
CALAVERA DE CRISTAL
15.27 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO
17.57 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO
FANTASMA
20.15 AMIGOS CON BENEFICIOS
22.00 SR. Y SRA. SMITH
A DÓNDE IR
COSTA MADERO
(Parque Aguirre)
*VIERNES 26, RECITAL DE
CLAUDIO ACOSTA.
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
*VIERNES 26, A LAS 22, EN EL
MARCO DEL CICLO SANTIAGO
EMERGENTE SE PRESENTARÁN
CAOS Y PUEBLO FUEGO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*JUEVES 25, A LAS 20, EN EL
MARCO DEL CICLO JUEVES DE
COMEDIA SUBIRÁ A ESCENA
LA OBRA CON ACTORES
SANTIAGUEÑOS “LA FAMILIA
PERFECTA”.
*JUEVES 9 DE MAYO, A LAS
21, NOCHE DE EMBRUJO Y
GLORIAS DEL TANGO 3, CON
“EL RAFA” MIGUEL, LECHUGA
JEREZ,CIELITO DUARTE, CACHO
DUVAL, NELLY GALLARDO Y LA
ACADEMIA TANGO MANZI.
*DOMINGO 12, “PELIGRO SIN
CODIFICAR” TRAE SU HUMOR.
ADATISE
(LIBERTAD 175)
*SÁBADO 27 Y DOMINGO 28, A
LAS 22, REPONDRÁN LA OBRA
“ATRINCHERADOS (¿QUIÉN ESTÁ
PRESO?”.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
*DOMINGO 28, A LAS 21.30,
REPONDRÁN LA OBRA “LA
FOTO”.
CINES
SUNSTAR
SHAZAM (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
22-24/04 -17:00 (Subt)
CAPITANA MARVEL (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 24/04 19:30 (Cast)
4X4 (2D) THRILLER (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 23/04 22:30 (Cast)
LA MALDICIÓN DE LA
LLORONA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
22-23/04 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10
(Subt)
DUMBO (2D) AVENTURA (ATP)
22-24/04 17:30 (Cast) 19:50 (Cast)
AFTER: AQUÍ COMIENZA TODO
(2D)
ROMANCE (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 23/04 22:10 (Subt)
PARQUE MÁGICO (2D)
ANIMACION (ATP)
22-24/04 16:20 (Cast) 18:10 (Cast) 20:00
(Cast)
CEMENTERIO DE ANIMALES
(2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 24/04 22:20 (Subt)
LA MALDICIÓN DE LA
LLORONA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
22-23/04 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:40
(Subt)
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
25/04 00:10 (Subt)
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
25/04 00:01 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
DUMBO ATP
CASTELLANO 2D 17:20 - 19:50
CEMENTERIO DE ANIMALES
APTO 16 años
CASTELL. 2D 22:40 (excepto miércoles
24) / SUBTIT. 2D 22:40 (SOLO JUEVES)
CASTELL. 2D 22:15 (solo miércoles 24)
SHAZAM ATP CON RESERVA
CASTELL. 2D 17:00 - 22:20 (excepto
miércoles 24)
SUBTIT. 2D 22:20 (SOLO JUEVES)
CASTELL. 2D 16:40 - 21:25 (solo
miércoles 24)
PARQUE MÁGICO ATP
CASTELL. 2D 20:00 (excepto
miércoles 24)
CASTELL.2D 19:25 (solo miércoles 24)
LA MALDICIÓN DE LA
LLORONA APTO 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:10 - 20:20 - 22:30
SUBTITULADO 2D 22:30 (SOLO JUEVES)
VENTA ANTICIPADA
AVENGERS: ENDGAME APTO 13
PREESTRENO TRASNOCHE DEL 24-04-2019
CASTELL. 2D 00:10 / CASTELL. 3D 00:30
AVENGERS: ENDGAME APTO 13
ESTRENO 25-04-2019 / CASTELL. 2D
15:30 - 19:20 - 23:10 / CASTELL. 3D 22:30
SUBSTIT. 2D 23:10 (SÓLO JUEVES)