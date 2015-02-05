CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de abril de 2019

A LAS 11.45 EL PRECIO JUSTO

22/04/2019 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 MI VIDA ERES TÚ

00.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE

TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS DE NOCHE


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: : MITRE VS.

ALMAGRO

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14:

OLIMPICO VS. GIMNASIA

20.30 CORAZÓN DE VINILO

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO

23.00 TORNEO REGIONAL:

INSTITUTO VS. INDEPENDIENTE

FDEZ.


CANAL 4            

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA

COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME


PELÍCULAS

CINEMAX

06.09 MI SEMANA CON MARILYN

08.02 LOS MUPPETS EN LA ISLA DEL

TESORO

09.55 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS

11.47 EL IMPERIO DEL SOL

14.49 ZOMBIES

16.41 AMOR DE LOCOS

18.33 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS

20.25 ZOMBIES

22.17 PUNTOS DE VISTA

23.59 STRIKE BACK 02 EPS 01

TCM

06.47 LA NIÑERA

07.10 LA NIÑERA

07.34 LOST

08.19 LOST

09.03 LOST

09.48 LOST

10.31 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 2)

10.56 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 2)

11.21 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 2)

11.45 LA NIÑERA

12.09 LA NIÑERA

12.33 LA NIÑERA

12.57 LOST

13.41 LOST

14.26 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 2)

14.51 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

15.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

15.40 LA NIÑERA

16.02 LA NIÑERA

16.27 ARMA MORTAL 3

18.34 PICAPIEDRAS EN LAS VEGAS

20.27 ANALÍZAME

22.00 DOS POLICÍAS REBELDES

TNT

06.58 LA ISLA DE NIM

08.36 LOS PERDEDORES

10.21 UN GRAN DINOSAURIO

11.57 UN SUEÑO POSIBLE

14.18 INTERSTELLAR

17.21 ROBO EN LAS ALTURAS

19.12 BATMAN V SUPERMAN. EL ORIGEN DE

LA JUSTICIA

22.00 MACHETE

00.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2

SPACE

06.00 ICEMAN

07.12 ¿QUIÉN SOY?

09.07 EL AUTO VOLADOR

11.04 EL HOMBRE ARAÑA

13.21 EL HOMBRE ARAÑA 3

15.57 PUNTO DE QUIEBRE

17.54 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

20.06 HARD TARGET.

OPERACIÓN CACERÍA

22.00 GAMER. JUEGO LETAL

23.57 ARENA. DESAFÍO MORTAL

CINECANAL

11.22 MI ABUELA ES UN PELIGRO 2

13.12 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA

CALAVERA DE CRISTAL

15.27 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO

17.57 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO

FANTASMA

20.15 AMIGOS CON BENEFICIOS

22.00 SR. Y SRA. SMITH


A DÓNDE IR

COSTA MADERO

(Parque Aguirre)

*VIERNES 26, RECITAL DE

CLAUDIO ACOSTA.

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

*VIERNES 26, A LAS 22, EN EL

MARCO DEL CICLO SANTIAGO

EMERGENTE SE PRESENTARÁN

CAOS Y PUEBLO FUEGO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*JUEVES 25, A LAS 20, EN EL

MARCO DEL CICLO JUEVES DE

COMEDIA SUBIRÁ A ESCENA

LA OBRA CON ACTORES

SANTIAGUEÑOS “LA FAMILIA

PERFECTA”.

*JUEVES 9 DE MAYO, A LAS

21, NOCHE DE EMBRUJO Y

GLORIAS DEL TANGO 3, CON

“EL RAFA” MIGUEL, LECHUGA

JEREZ,CIELITO DUARTE, CACHO

DUVAL, NELLY GALLARDO Y LA

ACADEMIA TANGO MANZI.

*DOMINGO 12, “PELIGRO SIN

CODIFICAR” TRAE SU HUMOR.

ADATISE

(LIBERTAD 175)

*SÁBADO 27 Y DOMINGO 28, A

LAS 22, REPONDRÁN LA OBRA

“ATRINCHERADOS (¿QUIÉN ESTÁ

PRESO?”.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

*DOMINGO 28, A LAS 21.30,

REPONDRÁN LA OBRA “LA

FOTO”.


CINES

SUNSTAR

SHAZAM (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

22-24/04 -17:00 (Subt)

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 24/04 19:30 (Cast)

4X4 (2D) THRILLER (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 23/04 22:30 (Cast)

LA MALDICIÓN DE LA

LLORONA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

22-23/04 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10

(Subt)

DUMBO (2D) AVENTURA (ATP)

22-24/04 17:30 (Cast) 19:50 (Cast)

AFTER: AQUÍ COMIENZA TODO

(2D)

ROMANCE (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 23/04 22:10 (Subt)

PARQUE MÁGICO (2D)

ANIMACION (ATP)

22-24/04 16:20 (Cast) 18:10 (Cast) 20:00

(Cast)

CEMENTERIO DE ANIMALES

(2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 24/04 22:20 (Subt)

LA MALDICIÓN DE LA

LLORONA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

22-23/04 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:40

(Subt)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

25/04 00:10 (Subt)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

25/04 00:01 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

DUMBO ATP

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:50

CEMENTERIO DE ANIMALES

APTO 16 años

CASTELL. 2D 22:40 (excepto miércoles

24) / SUBTIT. 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

CASTELL. 2D 22:15 (solo miércoles 24)

SHAZAM ATP CON RESERVA

CASTELL. 2D 17:00 - 22:20 (excepto

miércoles 24)

SUBTIT. 2D 22:20 (SOLO JUEVES)

CASTELL. 2D 16:40 - 21:25 (solo

miércoles 24)

PARQUE MÁGICO ATP

CASTELL. 2D 20:00 (excepto

miércoles 24)

CASTELL.2D 19:25 (solo miércoles 24)

LA MALDICIÓN DE LA

LLORONA APTO 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:10 - 20:20 - 22:30

SUBTITULADO 2D 22:30 (SOLO JUEVES)

VENTA ANTICIPADA

AVENGERS: ENDGAME APTO 13

PREESTRENO TRASNOCHE DEL 24-04-2019

CASTELL. 2D 00:10 / CASTELL. 3D 00:30

AVENGERS: ENDGAME APTO 13

ESTRENO 25-04-2019 / CASTELL. 2D

15:30 - 19:20 - 23:10 / CASTELL. 3D 22:30

SUBSTIT. 2D 23:10 (SÓLO JUEVES)

 
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