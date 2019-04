“No fue un acontecimiento individual, Él murió por todos y resucitó por todos”

Hoy 00:25 -

El obispo de la Diócesis de Añatuya, envió su mensaje pascual a través de una misiva, destinado a las parroquias, pueblos, parajes, y a todas las familias que constituyen la Diócesis. En la misma expresó: “Quiero comunicarme con ustedes a través de esta carta o de estas palabras para desearles de corazón una feliz Pascua, feliz Pascua de este año 2019, para que esta Pascua realmente sea nuestra, sea también para nosotros la oportunidad para empezar de nuevo en nuestra vida.

Qué buenas que resultan las Palabras de Alguien que vino a decir -mirá podés empezar de nuevo- todo está por recomenzar. Éste ha sido el sentido de la Celebración de toda esta Semana Santa. Jesús que ha venido a nuestro encuentro, que ha tocado nuestra vida, a Jesús a quien le afecta profundamente el sufrimiento de la humanidad y el sufrimiento de cada ser humano.

Él ha llegado hasta el fondo, ha llegado hasta el fin de ese Amor, por eso en esa Pasión y en esa muerte suya se ha llevado todo aquello que puede hacer oscura nuestra vida: el pecado mismo, la muerte, la corrupción, la mentira, todo aquello que nos puede meter miedo, todo aquello que nos desalienta: la indiferencia, el atropello, los abusos, todo aquello que pueda dañar nuestra vida, toda muerte.

Jesús la ha asumido en la Cruz y la ha sepultado para siempre y Él ha resucitado, Cristo ha resucitado, resucitó Cristo nuestra Esperanza, nuestra única esperanza”. Añadió: “Esa vida nueva que Él está estrenando en este día de Pascua; esa vida nueva nos la regala a toda la humanidad. No es algo que le sucedió solamente a Él, no fue un acontecimiento individual, no fue solamente algo de lo cual puede disfrutar un grupo selecto de gente,Él murió por todos y resucitó por todos, es más, por toda la creación; esta creación nuestra, esta casa común que es nuestro campo, nuestros montes, nuestras calles, nuestros pueblos, toda nuestra vida ha sido tocada por el Señor, y ha sido transformada. Todo ha empezado de nuevo.

La Palabra de Dios nos dirá por ahí en la carta a los Romanos que toda la creación gime y sufre como con dolores de parto, aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios, es decir que la Creación también está llamada a empezar de nuevo, a resucitar. Hoy nosotros celebramos la Pascua, la Pascua de Jesús, que se hizo sí, nuestra Pascua por nuestro bautismo. Nosotros somos por el bautismo hijos de Dios, hemos renacido también a esa vida de resucitados que un día se plenificará totalmente en el cielo.

Pero tengamos esperanza, mucha esperanza, toda nuestra vida, toda nuestra historia aún con tantas atrocidades que uno puede ver en la humanidad, con tanta división, con tanta negación, con tanta muerte, con tanto desprecio por la vida, sí, Jesús nos lleva irremediablemente hacia la eternidad para ir limpiándonos de todo mal y hacernos una humanidad nueva, un hombre nuevo en Él. Por eso la Pascua para nosotros es ese nuevo impulso para vivir eso que está escondido en nosotros, para mostrarlo, para comunicarlo con alegría, que eso pueda traducirse en gestos nuevos también.

Fuera todo abatimiento, todo cansancio, todo desaliento, toda indiferencia ante el sufrimiento de los hermanos. Que salgamos a las calles a decir “sí, es verdad, el Señor ha resucitado, Él nuestra esperanza ha resucitado, no todo está perdido, vamos a empezar de nuevo en Él” Que el Señor nos permita entonces celebrar esta Pascua en lo íntimo de nuestra familia, en ese rincón precioso de cada Comunidad nuestra, en la Eucaristía, en la palabra, en la fe vivida todos los días. Pero que eso también lo escuche todo el mundo, incluso los que no creen.

Que mirando nuestra vida renovada, transformada, puedan decir también ellos “sí, es verdad, ha resucitado Jesús”. Que también lo sepa la creación, esa creación que está dañada, lo hemos sufrido, lo han sufrido ustedes hermanos, yo a la distancia pude estar ahí apenas comunicándome para darme cuenta todo el sufrimiento que han significado las inundaciones para tantas familias, los rostros afligidos, los niños sin poder moverse de sus propias casas por el agua que los rodeaba.

Los campos anegados, los animales, también afectados por la abundancia de las lluvias y de las aguas, esto, sabemos que no es solamente una desgracia que nos cae, esto tiene una causa, y la causa es el descuido de nuestra casa común, que es la tierra, que es el campo, que es la vida de todos los días. Hay ambiciones en muchas personas que no tienen en cuenta la vida de los pobres por eso avanzan y avanzan con esos proyectos, para a veces, dejarnos así, indefensos, y sobre todo a los más pobres.

Por eso los quiero abrazar con el corazón a todos, con estas felices pascuas, animándolos a continuar, a no bajar los brazos, a seguir luchando por un mundo mejor, por una vida mejor. Hermanos nuestros, hermanos míos, los saludo con toda el alma y quiero decirles nuevamente con todo el corazón, unido, así como cobijados también por la alegría de la Virgencita que vive también esta Pascua en este día, porque Ella también ha estado bien asociada a la Pascua del Señor, a su muerte, cerquita de su Hijo que sufría, pero también llenándose de alegría en la Pascua, que Ella nos ayude también a vivir esta Pascua con alegría y con esperanza.

Felices pascuas hermanos queridos. Dios los bendiga a todos, a todas las familias, a todos los hermanos, a todas las hermanas, a todos los que viven en nuestro suelo” concluyó.