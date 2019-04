Mitre se quedó con las manos vacías

Hoy 01:20 -

La ilusión estaba anoche a flor de piel. No solamente por la posibilidad que tenía Mitre de clasificarse al reducido, si no también porque eso le garantizaba, además, tener un cruce con Central Córdoba, reeditando el clásico santiagueño en la B Nacional. Y esa ilusión se acrecentó a los 5 minutos, cuando se puso arriba 1-0 sobre Almagro.

Pero la última fecha de la B Nacional le tenía deparada una mala jugada al “Aurinegro”, porque el “Tricolor” se recuperó y ganó por 4 a 2, dejando así al dueño de casa con las manos vacías. Fue el final de la temporada para Mitre. Conocedor de su obligación por ganar, Mitre salió decidido a marcar terreno y se paró en campo rival. A los 5 minutos llegó la apertura del marcador: Navarro ejecutó un córner desde la izquierda, cerrado y fuerte, Bonansea se anticipó y puso la cabeza para batir la resistencia de Ramírez y desatar el delirio en el 8 de Abril.

La ventaja tranquilizó al local, que buscó la pausa para hacer circular la pelota, ante un Almagro que no reaccionaba. Así el partido parecía quedarle muy cómodo al “Aurinegro”, que pudo aumentar a los 23’, pero el remate de Coronel se fue por encima del travesaño. Mitre no cambiaba el ritmo y Almagro, de a poco, se fue despertando. Arce agarró la pelota en el medio y comenzó a manejarla en sociedad con Ramírez. A los 32’ estuvo cerca Almagro del empate. El tiro de esquina de esquina de Piovi, desde la izquierda, fue muy cerrado y el “Burrito” Martínez la alcanzó a rozar con el taco, pero Perafán contuvo en dos tiempos. A los 39’ Ramírez metió un pase “entre líneas”, desde la izquierda, para Martínez.

El “Burrito” mostró su jerarquía con una definición clase A, picándola ante la salida de Perafán: 1 a 1. Un minuto más tarde otra vez recibió Martínez por izquierda y sacó un remate combado que el arquero local, de manera espectacular, desvió al córner. Mitre no reaccionaba y, para colmo de males, a los 42’ llegó el segundo del visitante. Salió apurado y mal Perafán, se la regaló a Arce que desde mitad de cancha asistió a Susvielles, el 9 giró y se sacó la marca de encima para definir cruzado ante la salida de Perafán. Fueron cinco minutos fatales para Mitre, que pasó del 1-0 al 1-2 y se fue preocupado al vestuario.

Para el arranque del complemento, Sialle buscó mayor peso en el área rival con el ingreso de Ismael Blanco por Bonansea. Pero la pelota le llegó poco al ex Olimpo y Atlético Tucumán, entre otros equipos, porque el local no podía hilvanar juego. Almagro fue retrocediendo y le cedió pelota y terreno a Mitre, esperando acertar una contra para liquidar la historia. En ese contexto, Mitre se mostró nervioso e irresoluto, con imprecisiones que se fueron acentuando con el correr de los minutos, a medida que crecía la impaciencia de la gente. Con el ingreso de Strada por Mieres, Sialle armó línea de tres en el fondo. Y con Cadenazzi por Navarro, tiró al equipo adelante. Ruiz bajó a buscar la pelota, pero siguió impreciso como en el clásico y no pudo conducir al “Auri”.

Almagro se tiraba atrás para meter una contra, y a los 27’ estuvo cerca de aumentar pero Perafán tapó el potente remate de Arce. A los 31’ Quinteros guapeó y ganó por izquierda, buscó a Blanco con el centro cerrado, pero estuvo atento Ramírez para quedarse con el esférico. Mitre iba al frente por inercia, carente de ideas y de juego. Y se desprotegía cada vez más atrás. Hasta que a los 35 combinaron por izquierda los ingresados Denis y Acosta, con mucho espacio a favor para que este último defina suave ante la desesperada salida de Perafán. 3 a 1 y asunto liquidado.

A los 41 descontó Blanco, de cabeza tras un centro de Ferrari, pero fue demasiado tarde. Solo hubo tiempo para que la visite decore el marcador a los 47’, con un Mitre ya totalmente desesperado y lanzado en ataque. Susvielles lo aprovechó y sentenció el lapidario 4 a 2.