Martel: “El empate fue justo”

Hoy 01:24 -

El entrenador de Güemes, Pablo Martel, analizó el encuentro que terminó empatado 0-0 entre su equipo y Central Argentino, por los octavos de final del Torneo Regional Federal y aseguró que la igualdad fue justa. “El resultado final, terminó siendo justo. Creo que el partido fue parejo para ambos lados

. No era lo que vinimos a buscar, pero el rival también juega y tiene buenos futbolistas”, fueron las primeras palabras de Pablo Martel, en zona de vestuarios. “El empate no sé si es un buen resultado, porque nosotros planificamos otra cosa. Lo rescatable es que no se perdió y que tendremos la posibilidad de definir con nuestra gente”, amplió.

Seguramente, el que menos se equivoque será quien tenga más chances de ganar”, finalizó el entrenador que se mantiene invicto en el “Azulgrana” y que ayer sumó su segundo empate en toda la campaña. El resto fueron todas victorias.