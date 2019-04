Gallardo: “El que cree que gana siempre, no existe”

Hoy 01:27 -

Marcelo Gallardo es considerado por muchos de sus colegas como uno de los mejores entrenadores del país. El “Muñeco” se cansó de ganar títulos con River Plate y marcó una impronta en la entidad millonaria con sus ideas futbolísticas que hasta ahora son todas un éxito. En una entrevista con Conmebol, el entrenador del último campeón de la Copa Libertadores habló de cómo vive su profesión y cuáles son los secretos para tratar de estar siempre en el mismo nivel de excelencia.

“La mejor medicina a una buena victoria es una derrota. Ese es el antídoto”, dijo Gallardo para explicar lo que representa su filosofía con relación al fútbol. Gallardo analizó cómo hacía para que una victoria no lo golpee: “Tenemos que convivir todo el tiempo con el ganar y con el perder. Porque está dentro de las reglas del juego. Uno no gana siempre.

El que cree que gana siempre, no existe. Es una irrealidad. Cuando tenés una gran victoria, disfrutala porque puede venir una gran derrota”, añadió el “Muñeco”. Digerir la derrota es todo un desafío y Gallardo lo sabe y lo analiza. “Es parte de la enseñanza permanente. Cuando perdés es donde realmente aprendés. Es el momento en que te frustrás, en el cual te desilusionás. Es el que masticás bronca. Eso tiene que ver con la derrota. Generalmente, uno analiza muy poco la victoria. Las derrotas te pegan duro. Las derrotas te dan un baño de humildad tremendo. Ahí está el equilibrio”, dijo.

En tiempos en los que se hace difícil ver proyectos a largo plazo en el fútbol, Gallardo parece tener asegurado su lugar en River hasta que él mismo decida lo contrario. “Los proyectos suelen respetarse mientras ganás. Así de fácil y de claro. No creo que haya proyectos de dos, tres, cuatro o cinco años que se sostengan si uno no gana. Entonces, me parece que, partiendo de esa base, uno entiende que para seguir vinculado a algunos lazos fuertes, hay que sostenerse con victorias”. Los Super históricos Gallardo también habló de lo que fue aquella recordada final en el Santiago Bernabéu de Madrid con Boca Juniors por la Copa Libertadores. El entrenador dio especialmente los argumentos que lo llevaron a plantear, de acuerdo a su criterio, los dos Superclásicos que marcaron un hecho histórico en el fútbol argentino. Consultado por la decisión de poner cinco defensores en el 2-2 en la cancha de Boca, el Muñeco explicó: ‘Era una buena manera para que nosotros impusiéramos condiciones a través de una posibilidad de atacar por dentro como por fuera, con nuestros laterales avanzados. Podíamos ir por dentro con nuestros atacantes y podíamos ir por fuera cuando no tuviéramos la posibilidad de ir por dentro.

Boca era un equipo que nos daba esa posibilidad de jugar de esa manera”. Luego agregó sobre aquel partido de ida: “Por lo menos, creo los sorprendimos en la primera media hora. Y después, tras la salida de Pavón, los equilibró un poquito poner un segundo delantero y armar una línea de cuatro en el medio. Eso lo hizo más parejo al partido. Pero la iniciativa la tuvimos esa primera media hora hasta que después se hizo más parejo”. Para el partido en Madrid, en cambio, retornó a los cuatro defensores y usó un solo delantero (Pratto) por la suspensión de Borré. “La vuelta se dio en una situación bastante delicada después de haber sufrido esa desfocalización de acuerdo a todo lo que había pasado. Ir a jugar a España, al Santiago Bernabéu, donde no conocés el terreno, donde había mucha tensión de parte de los dos equipos, hizo que no hubiera buena distribución de la pelota, buena tenencia, no hubo buena calidad de pases y eso no nos permitió avanzar en la primera mitad. Y después, hasta con el resultado en contra, cuando los nervios se fueron diluyendo, el equipo tomó las riendas del partido y esa posibilidad de identificarse con el juego que nosotros veníamos haciendo nos llevó a sentirnos más cómodos en el partido”.