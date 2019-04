Manzanares: "Muñoz me dijo, `acá nadie roba nada, es la comisión que se le cobra a la patria´"

Fotos Manzanares se convirtió en arrepentido.

En una entrevista concedida al programa "La Cornisa", el excontador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, reveló cómo fue su relación con el secretario de Néstor Kirchner, describiendo la manera en la que se trasladaban bolsos con dinero desde El Calafate hacia Buenos Aires.

Manzanares dijo que se transformó en "arrepentido" porque sintió que las familias para las cuáles trabajó (Muñoz-Kirchner) lo "abandonaron, ningunearon y desprotegieron", a tal punto que llegó a intentar matarse con pastillas.

"La plata de Muñoz procedía de lo que él retiraba de estas remesas que llegaban a Río Gallegos, que venían en el Tango 01 y en un avión privado que estacionaba cerca de un hangar", dijo ante Luis Majul.

El contador dijo que Muñoz justificó el dinero asegurándole que "era la comisión por las cosas que hacía", y que tras cargar los bolsos, llamaba por teléfono para avisar que la tarea había terminado de forma correcta. Sin embargo, nunca pudo saber con quién hablaba.

"Una vez me invitaron a viajar en el Tango 01. Yo venía en la primera fila, que daba directamente a la pared del cuarto presidencial. Adelante mío tenía una valija enorme bien grande. Realmente me incomodaba por las piernas. Yo soy alto, soy largo de piernas. Años después me cayó un poco la ficha de qué sería esa valija ahí. Recuerdo que después vino Néstor a saludarme. Él debe haber pensado, para adentro, 'si supiera Alejandro lo que hay ahí'", recordó.

Asimismo, dijo que era consciente de que estaban perpetrando el delito de la corrupción, por lo cual le preguntó a Daniel: '¿Para qué robar tanto si ya tenés el bronce por conducir los destinos de la patria?' El me respondió: 'No, no, acá nadie robó nada. Esto es la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien. Una comisión que se le cobraba al pueblo por hacer las cosas bien, por eliminar la deuda externa'".

Manzanares numerosos detalles de cómo actuaban y de cómo fue el momento en el que la ex presidente se mostró aliviada por el fallecimiento de Muñoz. "Estábamos en su casa de la calle Mascarello y cuando salió todo el tema de los Panamá Papers, como ella sabía que yo hacía trabajos para Daniel (Muñoz), me preguntó si sabía algo. Le dije que no. Que me había enterado unos días antes por un mensaje de texto de Muñoz. Ahí es cuando ella me dice "menos mal que se murió". Pienso que me lo dijo por lo que podía llegar a significar que Daniel revelara sus secretos. Yo creo que se refería más a Néstor. Porque el contacto fundamental de él (Muñoz) era con Néstor más que con Cristina".