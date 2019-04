Ismael cruzó un océano para buscar una canción

23/04/2019 -

El cantautor madrileño Ismael Serrano regresará a la Argentina y este sábado iniciará una serie de conciertos como parte de su gira “Todavía”, que realizará en formato acústico -guitarra y voz- y que lleva el nombre de su nuevo disco, que lanzó en noviembre de 2018.

Tras el suceso del disco “Hoy es siempre” y la celebración de sus 20 años de carrera con una serie de conciertos en España, Argentina (que incluyó las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario), Santiago de Chile y Montevideo, entre otros, Serrano emprende un nuevo proyecto.

Esta gira por la Argentina primero al conurbano (Canning, Quilmes, La Plata, Ramos Mejía, Morón, Ituzaingó, Lomas de Zamora, Tigre), y luego a Santa Fe, Paraná, Junín, Olavarría, Tandil, Escobar, Bahía Blanca y Neuquén.

Grabado en directo en la localidad bonaerense de Tigre y con la presencia de un reducido grupo de amigos del artista, Serrano recopila en este disco versiones de sus clásicos y un tema inédito, “Crucé un océano”. En esta canción, Serrano remarca: “Crucé un océano buscando una canción, una palabra que iluminara el hueco que dejaste vos”.

“Tras editar Hoy es siempre, un concierto con una gran banda y con una gran puesta en escena, necesitaba volver a la raíz. Nunca había tenido la oportunidad de grabar un recital de guitarra y voz, la esencia del oficio, la manera más honesta de defender las canciones, la más difícil”, dijo Serrano en una entrevista a la que tuvo acceso EL LIBERAL.

Convocatoria

“Convoqué a algunos amigos en una casa cerca de Tigre, provincia de Buenos Aires, junto al delta del Paraná. La idea era compartir una guitarreada en la que hacer repaso de esas canciones que no siempre están en mi repertorio, pero que son retazos de mí que aún tienen vigencia, de los que me cuesta desprenderme, aunque no siempre les demos el espacio que merecen en los conciertos”, precisó el músico.

“Y así transcurrió el día. Sonará de fondo, en el disco, el estruendo de zorzales, tordos, benteveos y otros pájaros que, por la tarde, vigilaban entre la arboleda. Al llegar la noche, las aves callarán pero detrás de las melodías podrás escuchar al viento meciendo las copas, alguna lluvia tímida cayendo sobre el tejado de chapa, el rumor último del día que acaba”, resaltó. El cantautor, referente de la canción social de estos tiempos, habló con el periodismo nacional.

¿A qué atribuye la necesidad de recuperar ciertas temáticas?

Hoy más que nunca es necesario recuperar sobre todo la memoria porque estamos viviendo un retroceso importante en cuanto a derechos y libertades donde el estado de bienestar está en peligro. Después de mucho tiempo, está claro que los hijos van a vivir peor que sus padres. Por ello, canciones compuestas hace 20 años recuperaron vigencia y están en condiciones de generar espacios de resistencia.