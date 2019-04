Mauricio Macri: “Muchos votantes de Cambiemos pasaron a indecisos”

Hoy 21:40 -

En una reciente entrevista, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, aseguró que es consciente de la crisis económica que atraviesa el país y ratificó que su reelección no está garantizada. “Muchos votantes de Cambiemos pasaron a indecisos”, expresó.

“El kirchnerismo tiene la misma intención de voto y muchos votantes de Cambiemos pasaron a indecisos. Va a ser una elección pareja”, manifestó el mandatario nacional ante Viviana Canosa.

Asimismo, habló sobre el gobierno anterior: “No podemos volver atrás. La vuelta atrás genera mucha incertidumbre. No volvamos a las mismas mentiras. Heredamos una bomba. Nos vaciaron las reservas. Peor que lo que robaron en la década pasada es lo que desperdiciaron. Antes no tenían cloacas y convivían con la mier... No medían la pobreza para no estigmatizar”.

En lo que respecta a lo económico, Macri reconoció que hubo “un pico de inflación que nadie previó”, pero confía en que “estas medidas económicas van a ser un alivio”. “Estamos en el rumbo correcto. Por este camino hay futuro. Me siento bien y convencido de lo que estamos haciendo”, agregó.

“Estoy al tanto de lo que le pasa a la gente. Tenemos que cambiar el alma al país. Ochenta años no se resuelven en tres. Mi mayor adversario es el escepticismo”, aseguró Macri.

Por último, el presidente expresó: “No estoy por poder ni por dinero, estoy para ayudar. Fue el peor año de mi vida. Me encantaría ser mago pero no puedo”.