Hernán Lamberti: “Es el partido que uno no quiere jugar”

23/04/2019 -

El mediocampista central de Platense y con pasado en el Ferroviario, Hernán Lamberti lamentó el hecho de tener que verse las caras en el primer cruce de play off, porque dejó muchos amigos en la provincia y por sentir afecto por la camiseta de Central Córdoba.

“Es el partido que uno no quiere jugar. Dejé muchas amistades en el club y es una provincia que me trató muy bien. Hay que tomarlo con tranquilidad y saber que son cosas que pasan. Lo que sí, no será un partido más para mí, es especial porque siento afecto por el club”, reveló el experimentado mediocampista en dialogo con EL LIBERAL.

Con muchas batallas de este tipo, en su extensa carrera deportiva, Lamberti anticipó que el resultado del primer partido puede ser determinante para definir la llave.

“Es un partido definitorio y hay que tomarlo con la seriedad que se merece. Será clave el resultado del primer partido, lo que pueda suceder ahí puede ser determinante para la serie. Sabemos que Central Córdoba es muy fuerte en su cancha y tiene el plus del aliento de su gente. Va ganar el que mejor haga las cosas”, presagió.

El volante también mencionó conocer bien el estilo de juego de Central Córdoba, aunque el cuerpo técnico del “Calamar” ya le consultó sobre otros aspectos del “Ferroviario”.

“Ya nos enfrentamos en Santiago y nos conocemos todos. Sabemos el potencial de Central Córdoba y por eso debemos trabajar con seriedad. Al ser partidos definitorios, todo es diferente. Si bien el resultado del primer partido puede ser clave, pero también somos conscientes que cerramos la serie en nuestra cancha”, finalizó el ex jugador de Aldosivi, Almagro, All Boys y Desamparados de San Juan, entre otros.